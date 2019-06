Kaleidoscienza presenta 'Dall’Immagine all’Immaginato'

Prendono il via le iniziative nei quartieri del programma Ovunqu(è)Estate 2019, inserite nel più ampio cartellone UDINESTATE, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine con una ricca e variegata distribuzione di eventi in tutto il territorio cittadino.



Lunedì 1 luglio alle 16.30 apre i battenti la mostra DALL’IMMAGINE ALL’IMMAGINATO - osservare, percepire, inventare la realtà - nell’auditorium dell’ex caserma Osoppo in via Brigata Re 29. Un’esposizione interattiva sulla percezione visiva, dalla visione alle illusioni ottiche per bambini ed adulti, che potranno osservare e sperimentare diverse tipologie di illusioni ottiche; a disposizione un operatore per spiegazioni e visite guidate. L’esposizione sarà aperta fino alle 19.00 anche nelle giornate di martedì e mercoledì.



Nell’ambito della stessa iniziativa, realizzata a cura di Kaleidoscienza, sono previsti tre laboratori per bambini da 6 a 11 anni. Il primo laboratorio, dal titolo COLORE + COLORE, sarà un viaggio sui fenomeni ottici e le illusioni visive lunedì 1 luglio dalle 17.00 alle 18.30. Con un approccio pratico i piccoli partecipanti scopriranno che senza luce non c'è colore e che dalla mescolanza di soli tre colori è possibile ottenere tutti gli altri. Dopo una fase di esplorazione di alcuni visori ottici, si darà libero sfogo alla fantasia e alla sperimentazione, per creare dei piccoli oggetti di luce magica.



Martedì 2 luglio, sempre dalle 17.00 alle 18.30, è la volta di IL CINEMA PRIMA DEL CINEMA: I TAUMATROPI. I partecipanti potranno osservare e sperimentare alcuni strumenti scientifici nati per studiare la fisica ottica, in particolare le immagini in movimento e le illusioni che creano, scoprendo il meccanismo della persistenza visiva, con la possibilità di creare taumatropi per piccole personali animazioni.



Mercoledì 3 luglio, con lo stesso orario, ultima occasione per imparare la scienza in modo simpatico e divertente, esplorando l’affascinante mondo della fisica. Il laboratorio didattico LUCE E COLORE sui fenomeni ottici e le illusioni visive offrirà l’occasione per indagare i fenomeni ottici come fecero gli scienziati nell'ottocento, scoprendo la teoria del colore, dentro un laboratorio di luci colorate, trottole e pigmenti per sperimentare i meccanismi di percezione dei colori da parte dell'occhio umano, mettendoli a confronto con i meccanismi di mescolanza dei pigmenti.



Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione, telefonando al n. 328 0007201 o scrivendo a info@kaleidoscienza.it. Sia la mostra che i laboratori sono ad accesso libero. Info: www.agenda.udine.it