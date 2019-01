L’hacker della porta accanto

La notizia aveva fatto il giro del mondo: hackerati i profili social di centinaia di celebrità e di politici tedeschi, tra i quali quello del cancelliere Angela Merkel, e pubblicati tutti i contenuti In tanti si sono domandati chi potessero essere gli autori del misfatto: i cinesi? i russi? gli americani? E quali tecniche complesse e all’avanguardia hanno usato?



Poi, si è scoperto che l’autore era soltanto uno: un ventenne tedesco ha confessato di aver agito “per rabbia nei confronti di politici, giornalisti e altre personalità pubbliche”. Insomma, nessun complotto, solamente un ragazzo che viveva a casa con i genitori in Assia.

La cosa che lascia perplessi è che non si tratta di un genio dell’informatica. Il giovane, infatti, avrebbe approfittato delle password estremamente banali che le persone hackerate avevano utilizzato per ‘proteggere’ i propri dati.



Nulla di preoccupante, dunque? Forse sì: cosa avrebbero potuto fare persone più attrezzate e scaltre? E che dire dei politici (o dei loro assistenti per i social). E’ vero che le competenze informatiche non sembrano necessarie per guidare un Paese, ma che affidamento dà chi non è capace di tenere al sicuro nemmeno i propri dati personali?