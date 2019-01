L’urlo di Giannola per la Ribolla friulana

Quella del 44esimo premio Nonino è stata una cerimonia in difesa della friulanità della Ribolla gialla. Quasi un ritorno alle origini per l’evento firmato dagli storici distillatori, visto che il debutto del premio culturale e in particolare del riconoscimento Risit d’aur fu negli Anni ’70 in difesa dei vitigni autoctoni, a partire dal Picolit. Ieri come oggi, ecco dal palco l’urlo di Giannola Nonino affinché al più presto venga introdotto un disciplinare che consenta di riservare ai produttori del Friuli-Venezia Giulia l’uso esclusivo del nome di questo vino.

“Nessuno deve portarcela via – l’appello della ‘signora della grappa’ – deve restare del Friuli-Venezia Giulia. E mi appello anche al presidente Fedriga (presente tra gli ospiti, ndr) affinchè obblighi i vignaioli a trovare un accordo”.

E durante l’evento ha primeggiato proprio una grappa monovitigno di Ribolla, definita dalle stesse Nonino “la più sensuale delle nostre grappe”.

L’assist di Giannola è stato colto al volo anche dal premiato del Risit d’Aur, il produttore Damijan Podversic, che crede nel rilancio della Ribolla Gialla e del territorio che la esprime. “Siamo fortunati – ha detto durante l’intervento – perché abbiamo Giannola che alza la voce per noi”.