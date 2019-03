L'archistar Stefano Boeri in arrivo a Gemona

Uno spazio pubblico di decongestione dove sostare, fermarsi, attendere; uno spazio aperto all’interno di uno spazio più ampio. Questo è ‘Radura’ a Gemona, un’installazione che nasce da un progetto di Stefano Boeri Architetti, realizzato da Innova FVG, ente pubblico economico che in Friuli Venezia Giulia promuove la ricerca e l’innovazione tecnologica del territorio montano in un’ottica di sviluppo economico.

‘Radura’ consiste in un circolo di 400 colonne cilindriche in legno, ciascuna del diametro di 10 centimetri, che ne costituiscono il perimetro. Le colonne sono ancorate al suolo grazie a una pedana circolare in legno alta 45 centimetri, con un diametro esterno di 11 metri ed uno interno di 7 metri; all’interno la pedana diventa anche una seduta.

Proprio questa innovativa struttura sarà al centro dell’incontro in programma il 6 marzo al Cinema Teatro Sociale di Gemona, al quale interverranno, tra gli altri lo stesso Stefano Boeri, progettista di ‘Radura’ e del celebratissimo ‘Bosco verticale’ a Milano. L’incontro sarà l’occasione per parlare del tema ‘Il legno: una risorsa insostituibile’ assieme a Stefano Zannier, assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale Fvg, Gianni De Infanti della Filiera Legno, Michele Morgante, presidente di Innova Fvg e Paolo Bon, presidente dell’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Udine.