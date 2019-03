L'Ateneo di Udine guarda al mondo del lavoro

Doppio appuntamento a palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92, Udine) per laureati e laureandi dell’Università di Udine. Martedì 12 marzo presso l’aula T6 dalle 10 alle 11 l’agenzia Adecco organizza il seminario “Scenario normativo e tipologie contrattuali” e a seguire, dalle 11 alle 13, sarà a disposizione per un servizio gratuito di consulenza e correzione del curriculum vitae. Il giorno seguente, mercoledì 13 marzo dalle 16 si svolgerà il “Mercoledì del placement” che offrirà l’opportunità di sostenere colloqui e fornire il proprio curriculum a quattro aziende. L’evento è sostenuto dalla Fondazione Friuli.

L’ingresso al “Mercoledì del placement” è libero. I partecipanti che si accrediteranno online all’indirizzo https://goo.gl/omKf8x, oppure, a partire dalle ore 16, presso lo stand Adecco, riceveranno successivamente un questionario di gradimento dell’iniziativa. Alle 16.30 nell’auditorium (aula T4) inizieranno le presentazioni aziendali. Dalle 17.30 si svolgeranno i colloqui personali ai desk delle quattro aziende presenti: Akka Technologies (https://www.akka-technologies.com/it), Alfa Sistemi (www.alfasistemi.net), Altran (www.altran.com/it), Atex industries (www.atexindustries.it).

Akka Technologies è leader europeo nella consulenza ingegneristica e nei servizi di ricerca e sviluppo. Accelerando l’innovazione presso i propri clienti, supporta i principali attori nei settori automotive, aerospaziale, telco&media, industrial, ferroviario e life science per tutto il ciclo di vita dei loro prodotti, anche realizzati con tecnologie digitali all'avanguardia.

Alfa Sistemi è un system integrator riconosciuto a livello interbazionale per i propri servizi in ambito ICT. Con un team di oltre 80 persone, tre sedi in Italia e più di 70 progetti portati a termine nel mondo, è una realtà di riferimento nel settore della consulenza sulle soluzioni Oracle, uno dei vendor di riferimento sul mercato mondiale.

Altran, leader in Engineering e R&D services (ER&D), offre ai clienti una value proposition per rispondere alle loro esigenze di trasformazione e innovazione. Lavora a fianco dei suoi clienti, dall’ideazione all'industrializzazione, sviluppando prodotti e servizi del futuro. Da oltre 30 anni l'azienda offre competenze in ambito aerospazio, automotive, difesa, energia, finanza, life sciences, ferroviario, telecomunicazioni.

Atex industries si occupa di progettazione di schede e prodotti elettronici. In particolare progetta, produce e commercializza propri controllori di temperatura per la refrigerazione e pacchi batteria Li-Ion per biciclette elettriche. L’azienda opera in ambito nazionale ed europeo. È dotata dei più moderni sistemi di produzione elettronica, con magazzini automatici, macchine Pick&Place, controlli automatici ottici, Xray, saldatura ad onda e selettiva, ed è certificata ISO 9000.