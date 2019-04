L'Esercito a Uniform Expo

L’Esercito ha partecipato, con uno stand e una mostra di mezzi e materiali allestiti dalla 132^ Brigata corazzata “Ariete”, a Uniform Expo, il rinomato salone espositivo dedicato al modellismo, all’editoria e al collezionismo militare, che si è svolto nel fine settimana a Pordenone nell'ambito della fiera del Radioamatore. Presenti anche spazi espositivi dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, nonché delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, oltre a più di un centinaio espositori di antichità, cimeli e articoli militari provenienti da tutto il Nord Italia.



Per l’Esercito e per molti espositori privati il tema dominante è stato dedicato alla Cavalleria, con mostre di oggetti e di equipaggiamenti, nonché presentazioni della gloriosa Arma.



Grande curiosità e interesse, soprattutto da parte del pubblico più giovane, hanno riscosso gli spazi della 132^ Brigata corazzata “Ariete”, che ha portato in mostra un carro armato “Ariete” del 132° reggimento, oltre al simulatore di tiro computerizzato. I visitatori hanno così potuto misurare la propria abilità nell’individuare, designare e ingaggiare a fuoco obiettivi come fossero dei “capi carro”, potendo poi, una volta entrati nella torretta dell’Ariete, rendersi conto realmente della configurazione interna e degli spazi a disposizione nel carro stesso. Analogamente, presso lo stand del reggimento “Genova Cavalleria” (4°), in forza alla Brigata di cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, è stato possibile per il pubblico prendere dimestichezza con la Blindo Armata “Centauro”. Infine, importante l’area espositiva del reggimento “Lancieri di Novara” (5°), reggimento esplorante della 132^ Brigata corazzata Ariete, dove erano presenti alcune livree storiche e preziosi oggetti d’epoca provenienti dalle sale museali del reparto, con un particolare accento sull’epopea in terra di Russia.



All'inaugurazione degli spazi espositivi era presente anche il Comandante della 132^ Brigata corazzata "Ariete", generale Enrico Barduani, che ha sottolineato l’importanza di manifestazioni come Uniform Expo per avvicinare e far conoscere al pubblico, e in particolare ai giovani, la realtà dell'Esercito e delle altre Forze Armate.