L'Europa è una fortezza? Andrea Zannini ne discute con Gabriele Del Grande

Il prossimo appuntamento del progetto altrestorie/otherstories, coordinato dall’Università degli studi di Trieste e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si terrà a Udine e risponderà alla domanda “L'Europa è una fortezza?”



L'idea che l'Europa sia vista come una fortezza che le persone migranti vorrebbero espugnare e che andrebbe invece difesa è molto diffusa a livello di percezione comune. Che fondamenti ha dal punto di vista storico? Da dove viene? Come viene declinata nella contemporaneità? Con quali conseguenze sulle vite delle persone?



A queste domande proveranno a rispondere lo storico Andrea Zannini e lo scrittore Gabriele Del Grande, moderati da Monica Emmanuelli.



L'incontro-dibattito porta il progetto altrestorie/otherstories sul territorio del Friuli Venezia Giulia ed è frutto di una significativa sinergia tra l'Università di Trieste, l'Università di Udine, il festival S/paesati e l'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione.



Profili dei relatori:

Gabriele Del Grande è un blogger e regista italiano. La sua attività principale è legata al blog Fortress Europe, in cui sono raccolti e catalogati tutti gli eventi riguardanti le morti e i naufragi dei migranti africani nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa.



Andrea Zannini è professore ordinario di Storia moderna all’Università di Udine e direttore del Dipartimento di Studi umanistici. Si è interessato, pubblicando articoli e monografie, di storia sociale, con particolare riferimento alla storia della Repubblica di Venezia nell’età moderna; di demografia storica dell’aria alpina; di storia dell’università e in particolare del professorato; di emigrazione dal Veneto al Brasile meridionale nel XIX secolo; di storia della contabilità pubblica tra Medioevo ed età moderna. Il suo ultimo libro è Storia minima d’Europa. Dal Neolitico a oggi (Bologna, Il Mulino, 2015).



Monica Emmanuelli è direttrice, archivista e ricercatrice presso l'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Le sue ricerche riguardano, in particolare, la storia delle donne e il loro ruolo nella costruzione di una società democratica.



Il progetto altrestorie/otherstories ruota attorno all’omonima Mostra che si è tenuta al Museo Revoltella dal 1 al 18 novembre 2018.



www.altrestorie-otherstories.com

