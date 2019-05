L'importanza della conservazione e del restauro nella video arte

Conoscere le attività del Laboratorio “La Camera Ottica” del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (DIUM) dell’Università di Udine che a Gorizia, dal 2004, è impegnato nella ricerca scientifica teorica e applicata nell’ambito della conservazione delle arti audiovisive. È l’occasione che offre l’ultimo degli incontri di UniudforAll (http://digitaluniudforall.uniud.it/), ciclo di eventi di divulgazione delle attività di ricerca dell’Università di Udine a Gorizia, dal titolo Performing video art archive: preservare, restaurare e valorizzare la “video arte”. Relatrici saranno Cosetta Saba e Lisa Parolo, rispettivamente direttrice e coordinatrice del settore video del laboratorio “La Camera Ottica”.



L’appuntamento, a ingresso libero, è per mercoledì 29 maggio dalle 15 alle 18 nel polo universitario di Santa Chiara, in via S. Chiara 1. L’ingresso è libero ed è possibile prenotare online il posto in sala all’indirizzo http://uniudforall-09.eventbrite.it. Per tutti i docenti la partecipazione è riconosciuta come attività di formazione, previa iscrizione attraverso la piattaforma SOFIA.



Durante l’incontro seminariale, attraverso l’analisi di alcune opere restaurate e rese nuovamente accessibili di artisti e film-maker conosciuti a livello nazionale e internazionale, saranno presentate le metodologie di preservazione/restauro, di ricerca d’archivio e di valorizzazione di tale peculiare patrimonio artistico-culturale. Al termine del seminario, dalle 17.15 alle 18 Chiara Saccone, introdotta da Gabriele Bonomo, eseguirà alcune delle azioni performative da Gesti sul piano del compositore, musicista e performer Giuseppe Chiari, sulla base di differenti partiture e opere video dell’artista. Queste ultime sono state restaurate nell’ambito del progetto di ricerca dedicato all’opera videografica di Giuseppe Chiari, che ha impegnato la Camera Ottica Lab (DIUM-Università di Udine), l’Archivio Giuseppe e Victoria Chiari e la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia.



Cosetta Saba è professore associato presso l’Università degli Studi di Udine. La sua ricerca orbita intorno ai linguaggi dell’arte in tutte le sue forme e manifestazioni audiovisive e ai modelli di catalogazione, documentazione, archiviazione, preservazione e restauro digitale di film e installazioni artistiche. È direttore scientifico della Camera Ottica Lab (DIUM).



Lisa Parolo, assegnista di ricerca, è coordinatrice del settore video del Laboratorio La Camera Ottica (Gorizia, Università degli Studi di Udine), specializzato nella digitalizzazione, restauro e archiviazione del film e del video.



Chiara Saccone è una pianista specializzata nel repertorio contemporaneo. Si è formata alla Scuola di Musica di Fiesole, diplomandosi nel 2006 presso l’Istituto Musicale Pareggiato Mascagni di Livorno. Successivamente ha conseguito cum laude il Biennio di Musica da Camera presso il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e nel 2013 ha concluso il Master in Contemporary Art Performance presso l’Hochschule Musik di Lucerna.



Gabriele Bonomo, musicologo, collabora con le Edizioni Suvini Zerboni, Milano, nel ruolo di responsabile della promozione. Ha curato volumi miscellanei dedicati a John Cage, Bruno Maderna, un volume di scritti di Henri Pousseur e diversi progetti discografici per le etichette di musica sperimentale Alga Marghen e Die Schachtel. È uno dei consulenti del Campus Internazionale di Musica di Latina, collaborando alla programmazione degli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea all’interno del Festival Pontino di Musica.