L'Unesco dei giovani a Cividale: ancora un successo

Sono stati ben 350 gli studenti di Scuole Superiori di tutto il mondo protagonisti della quinta edizione del CfmUnesco, la simulazione dei dibattiti delle Nazioni Unite (MUN) organizzata dal Convitto Nazionale 'Paolo Diacono', svoltasi dal 24 al 27 novembre. Un'iniziativa dall'elevato contenuto formativo dedicata ai giovani, che si sono impegnati per formulare soluzioni plausibili a temi socio politici mondiali di attualità, rigorosamente in lingua inglese.



Sei i comitati rappresentati: Unesco (dai cui valori deriva il motto dell’intera simulazione “To Protect and Preserve”), che si è concentrato sulla salvaguardia da disastri naturali delle scuole e delle infrastrutture e sull’educazione ai valori attraverso lo sport; Security Council, con focus sulla questione dell’Iran e dell’indipendenza curda; Commissione Sulla Condizione Delle Donne, centrato sulle tecniche di riproduzione assistita e sul ruolo della donna nelle società del dopo-guerra; Organizzazione Mondiale Della Sanita’, sulla vaccinazione e promozione della salute pubblica mondiale e sulla definizione di un regolamento per l’utilizzo delle cellule staminali; Comitato Storico: 1918-1938, Time for Peace, per portare avanti la riflessione sui fatti storici successivi alla Prima Guerra Mondiale, con focus sulla Conferenza di Pace di Parigi e sulla Conferenza di Monaco: il sogno della pace, la nascita delle ideologie totalitarie; Conferenza Internazionale Della Croce Rossa E Mezzaluna Rossa, sul cambiamento climatico, sui disastri naturali e spostamenti di persone e sull’assistenza sanitaria (protezione e sicurezza dei volontari).



Nell’ultima giornata i comitati hanno completato i lavori: in particolare UNESCO e ICRC hanno tenuto una sessione plenaria sul tema “Disaster Risk Reduction”, concordando linee comuni di approccio alla tematica, sia dal punto di vista della prevenzione che delle conseguenze, in termini di gestione di spostamenti di persone.



Ogni comitato ha prodotto dei documenti contenenti delle proposte per affrontare le grandi questioni oggetto dei dibattiti. Durante la Cerimonia di Chiusura di martedì 27 novembre sono stati conferiti i riconoscimenti a singoli studenti distintisi durante i lavori, provenienti dalle seguenti scuole:

- International School of Düsseldorf (Germania), nella ICRC;

- Isendoorn College di Warnsveld (Olanda) in CSW e SC;

- Gimnazjia Vic di Lubiana (Slovenia), in Unesco;

- Gimnazjia di Maribor (Slovenia), in HC e WHO.

La miglior delegazione è risultata il Gimnazjia di Maribor, Slovenia.



Il CFMUNESCO si contraddistingue per la sua valenza innovativa (in Italia si svolgono solamente altre 3 conferenze MUN, a Genova, Milano e Roma) e per il suo carattere di originalità (è uno dei pochi MUN al mondo a simulare il comitato Unesco e l’unico a Coinvolgere la Croce Rossa e Mezzaluna Rossa). Inoltre, quest’anno ha ottenuto il Patrocinio della Camera dei Deputati.



Come ha osservato la Dirigente Scolastica del Convitto Nazionale Paolo Diacono, dott.ssa Patrizia Pavatti: "É un progetto cresciuto molto in questi anni, che ha raddoppiato la partecipazione degli studenti e che si conferma di elevato livello qualitativo per la formazione dei giovani. I protagonisti sono gli studenti, che strutturano un'impresa formativa simulata di valore internazionale. Particolarmente preziosa la rete di relazioni che il CFMUNESCO ha costruito sul territorio, come dimostrano la partecipazione con l’Università di Udine e con la Croce Rossa Italiana - che hanno affiancato i giovani durante i dibattiti. Di grande significato anche la collaborazione del Comune di Cividale del Friuli e di Fogliano Redipuglia, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione. A tutti loro va il nostro ringraziamento.“