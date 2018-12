“Amare la scienza” sarà il tema dell’inaugurazione dell’anno accademico 2018/2019 dell’Università degli Studi di Trieste.

La cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico avrà luogo, venerdì 7 dicembre, dalle 15, nell’Aula Magna dell’edificio centrale del Campus di Piazzale Europa 1, a Trieste.

L’evento, che sarà trasmesso in diretta streaming, si aprirà con l’indirizzo di saluto e la relazione del Magnifico Rettore, Maurizio Fermeglia.

Dopo la formula di rito di apertura dell’anno accademico, prenderanno la parola la rappresentante del personale tecnico-amministrativo, Marisa Vidali, il presidente del Consiglio degli studenti, Mattia Piccolo, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e l'assessore al lavoro, formazione, fstruzione, ricerca, università e famiglia in delega del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen.

Alle ore 15.50 è prevista la prolusione accademica dal titolo “Il battito della scienza nell’armonia di un mondo che cambia” di Silvia Marchesan, professoressa associata di chimica organica del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche. Seguiranno gli interventi di Elena Cattaneo, ordinaria di Farmacologia dell’Università degli studi di Milano, dal titolo “La forza della ricerca, dal gene antico alla società moderna”, e di Jean-Pierre Bourguignon, presidente del Consiglio europeo della eicerca – Erc, dal titolo “Science and Freedom”.

La cerimonia si concluderà con le premiazioni alle migliori matricole dell’anno accademico 2017 - 2018.

Nel corso della cerimonia saranno eseguiti brani musicali a cura del Coro e Orchestra dell’Università degli Studi di Trieste.