La bufala del nazismo esoterico

Il nazionalsocialismo è un fenomeno storico politico ben noto e, probabilmente, il più noto a livello di divulgazione pubblica. La sua immagine ha contribuito ad alimentare leggende, più o meno occulte, sulle sue origini e sui suoi protagonisti. Idee quali il "nazismo esoterico", la ricerca del sacro Graal da parte delle SS, la ricerca della lancia di Longino e l'inclinazione mistica del Terzo Reich vengono diffuse da anni, anche con la pubblicazione di libri da parte di autori di prestigio.



A far luce tra mito e realtà sarà Alessandro Salvador, docente di storia della Germania all’università di Nottingham, con svariate esperienze di ricerca e pubblicazioni relative principalmente al primo dopoguerra in Germania.



L'appuntamento è sabato 19 gennaio, alle 20.30 presso il Casello di Guardia di Porcia (PN) in via Antonio De Pellegrini, ed è il secondo di una serie di tre, denominata «CuriosaMente - Una palestra per il cervello», patrocinata dal Comune di Porcia e organizzata dal gruppo pordenonese del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze). A dicembre

si è parlato di bufale in campo quantistico con il fisico Enrico Gazzola, a febbraio si parlerà della scienza della meditazione rivisitata in chiave moderna (il 13, con il ricercatore di neurofisiologia Davide Anchisi).