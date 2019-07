La casa è sempre più intelligente

Frigoriferi che compilano la lista della spesa, lavatrici che organizzano da sole il bucato, climatizzatore comandato a distanza, telecamere di sicurezza gestibili da remoto. Un sogno a portata di mano che si sta realizzando grazie al progresso tecnologico sempre più accelerato di cui è assoluto protagonista lo smartphone.



Aiuto tecnologico

“La tecnologia è sempre più importante nella nostra vita e, il più delle volte, ci aiuta - Fabio Di Bartolomei, architetto e designer -. Questo è vero quando realmente facilita le nostre attività, altrimenti è completamente inutile. La realtà, in cui siamo incappati tutti noi almeno una volta, è quello dell’elettrodomestico che offre una vasta gamma di funzioni, anche molto complesse ed elaborate, ma che si scontra con la nostra capacità di utilizzarle. Un ottimo esempio è quello della lavatrice: per quanto sofisticata sia, alla fine usiamo sempre i soliti 5 programmi. Mi capita, quando arredo una casa, che il committente mi chieda un forno molto sofisticato e molto costoso. Allora chiedo subito: ‘Ma voi quante volte lo usate?’. La risposta è quasi sempre ‘Poche volte al mese’. Ecco, in questi casi sconsiglio fortemente la spesa”.



Sensazione di freddo

Un elettrodomestico in rapida evoluzione è il frigorifero. “In commercio ne esistono modelli che permettono di gestire in maniera indipendente i tre vani, garantendo le migliori condizioni di conservazione in ogni vano ed evitando lo scambio d’odori - spiega il designer -. Grazie alle fotocamere interne è possibile controllare in qualsiasi momento e anche da remoto cosa c’è dentro al frigorifero utilizzando lo smartphone. Il display sulla porta funziona come un vero tablet: oltre a gestire il frigo, infatti, funziona da tv, da calendario famigliare, da memo”.

Anche la lavatrice sta cambiando volto, diventando sempre più autonoma per quanto riguarda il bucato, al punto che sarà sufficiente scattare una foto ai capi da lavare e l’elettrodomestico ‘deciderà’ quale programma di lavaggio utilizzare.



Un grande capitolo destinato a modificare sempre più la nostra vita è quello dei cosiddetti ‘assistenti vocali’, sistemi basati sull’intelligenza artificiale e sul machine learning in grado di interagire nella maniera più naturale possibile con le persone attraverso comandi vocali. Grazie a speciali algoritmi riconoscono la voce e i dialoghi delle persone comportandosi di conseguenza. Grazie al machine learning sono anche in grado di imparare e di migliorare le loro abilità nel corso del tempo. “Il loro uso per il momento è limitato – commenta ancora Di Bartolomei -, ma certamente è destinato ad aumentare. Presto saranno al centro della nuova domotica e regoleranno tutta la casa, dal riscaldamento al raffreddamento, all’accensione e spegnimento delle luci. La domotica tradizionale, nella nostra regione, per ora sta stentando a decollare, forse perché, fino a poco tempo fa, era necessario impostare gli impianti ad hoc. Adesso, con il Wifi e lo smartphone sempre più accessibili diverrà sempre più semplice gestire tutta la casa attraverso le app”.