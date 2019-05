La città si mette col vento in poppa

Saranno i campioni di vela Chiara Calligaris, di canotaggio Luca Piemonte e il famoso skipper Mauro Pelaschier, ambasciatore di One Ocean Foundation, gli ospiti d’onore di Promomare, la festa del mare a Monfalcone, in programma dal 3 al 5 maggio. Nata nel 2018 dalla collaborazione tra il Comune e il direttore dello Yacht Club Hannibal, Loris Plet, e organizzata quest’anno insieme alla Società Mast, nelle tre giornate dedicate alle famiglie e alle scuole vedrà la presenza di numerose associazioni sportive, culturali e diverse istituzioni per promuovere le loro attività legate al mare.



“Oltre agli spazi espositivi delle associazioni sportive e delle attività commerciali e artigianali del settore nautico – spiega l’assessore alla Cultura, Luca Fasan – saranno disponibili simulatori reali e virtuali legati agli sport acquatici: dal nuoto alla subacquea e alla pesca sportiva, dalla vela al windsurf, dal kitesurf all’hidrofoil, dal kayak alla canoa e al canottaggio. In programma, anche dimostrazioni con cani da salvataggio della Protezione Civile e attività subacquea nella piscina allestita al centro della piazza”.



La festa, inoltre, ha come focus il primo circuito internazionale dell’Alto Adriatico di regate d’altura per barche Orc. Un evento, ideato dallo storico Yacht Club Hannibal e organizzato insieme alla Società Velica Oscar Cosulich e ad altre società nautiche del Friuli-Venezia Giulia, della Slovenia e della Croazia.



“Nell’ambito del North Adriatic Rating Circuit – sottolinea il sindaco Anna Maria Cisint – la città ospita una serie di allenamenti di preparazione e il Trofeo Città di Monfalcone, che prevede la partecipazione di una quarantina d’imbarcazioni, con circa 500 persone di equipaggio, provenienti anche dall’estero, in preparazione alla partecipazione al campionato mondiale, che si terrà a giugno a Sebenico, dopo alcune tappe di avvicinamento, come il Campionato nazionale sloveno e la regata Portorose-Pola”.