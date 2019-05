La fonte del futuro

La chiamano transizione energetica, ma si tratta di una vera rivoluzione in corso. Il modello energetico a cui eravamo abituati non c’è più, è già in corso un’evoluzione verso un sistema in cui le fonti rinnovabili avranno un peso sempre maggiore. Ma non solo: il risparmio energetico avrà un ruolo fondamentale. Ne è convinto Stefano Venier, amministratore delegato di una delle più grandi multiutility italiane. Hera è presente nella nostra regione con AcegasApsAmga, frutto della fusione delle ex municipalizzate di Udine, Trieste e Padova. Classe 1963, Venier è di Udine e dopo un master in Energy Management alla scuola superiore ‘Mattei’ di Milano, ha percorso la carriera in Zanussi e quindi all’Eni-Enichem, passando poi alla consulenza manageriale in diverse importanti azienda. Nel 2014 è stato nominato al vertice di Hera.



La stagione del Risiko nel settore delle utility è terminata?

“Non penso, anche se per le società ex municipalizzate si è un po’ rallentato. Tuttavia, il processo, soprattutto nei settori liberalizzati, prosegue. E prosegue perché i fondamentali che spingono alle aggregazioni rimangono tuttora validi: innovazione ed economie di scala”.



Hera come si inserisce in questo processo?

“Prosegue nel suo ruolo di catalizzatore, sia nello scenario territoriale, sia in quello di settore. Nell’anno appena concluso, il 2018, abbiamo acquisito quattro società commerciali di energia consolidando la nostra presenza lungo la dorsale adriatica”.



Che scenario ne esce in Friuli-Venezia Giulia?

“La regione va contestualizzata almeno nell’orizzonte del Nordest. Possiamo dire che nei mercati liberalizzati, cioè gas ed elettricità, in regione ci sono almeno 3-4 operatori che si confrontano in maniera molto competitiva e questo porta vantaggi per la clientela. Però, anche nei settori regolati da concessioni, come l’acqua e l’ambiente, il notevole valore degli investimenti fatti negli ultimi anni – circa 400 milioni - garantisce agli utenti elevati livelli di qualità del servizio. E in tale scenario, il nostro gruppo intende continuare a crescere in maniera ‘glocal’, ovvero rimanendo ancorati al territorio e vicini al cliente”.



Qual è l’attuale vostra posizione di mercato?

“A livello nazionale nel settore dell’energia sia al 3-4° posto. In quello dell’acqua al 2° e in quello ambientale al primo. La nostra strategia punta a un consolidamento delle posizione, sempre comunque guardandoci alle spalle vista la dinamicità degli altri operatori. Ci siamo dati un traguardo, dagli attuali 2,5 milioni di clienti intendiamo salire a 3 milioni entro il 2021”.



Il mercato soffre ancora la strozzatura a monte dalle poche fonti di approvvigionamento di materia prima energetica?

“Non più, per diversi fattori. La liberalizzazione ha portato, in tutta Europa, alla nascita e allo sviluppo di mercati in cui il gioco tra domanda e offerta di energia crea numerose opportunità. Inoltre, il fatto che a causa della crisi la stessa domanda interna sia diminuita ha consentito di creare più margini di contrattazione con i fornitori. Certo, gli equilibri rimangono fragili ed è per questo che il nostro gruppo punta su due leve: differenziazione delle fonti di approvvigionamento e miglioramento della capacità di fare trading a livello europeo. In tale contesto si inserisce il contratto già sottoscritto per l’acquisto di 300 milioni di metri cubi di gas naturale per vent’anni che arriveranno attraverso il gasdotto Tap”.



Lei definisce quella attuale una fase di ‘transizione’ energetica: cosa intende?

“Stiamo andando verso una decarbonizzazione. Ancora oggi più della metà dell’energia è prodotta da fonti fossili. Dobbiamo cambiare il mix e il profilo, non soltanto aumentando la componente di fonti rinnovabili, ma anche usando di più il ‘quinto combustibile’, ovvero il risparmio energetico. Non è soltanto una transizione tecnologica, quella che prospetto, ma prima ancora culturale, di abitudini”.



E come possiamo procedere in questa transizione?

“Il processo deve essere lineare e non a scatti. Ecco perché sono dannose politiche di incentivazione stop & go. E poi vanno esplorate anche nuove fonti, per esempio a Bologna abbiamo appena attivato un impianto per la produzione di biometano dai rifiuti umidi”.



Che consiglio può dare a un imprenditore?

“La sfida dell’industria è proprio quella di considerare l’efficienza energetica come fattore competitivo. Che non significa necessariamente grossi investimenti, perché molto spesso è sufficiente intervenire sulle abitudini all’interno di un’azienda, analizzando nel dettaglio i passaggi che ci sono dall’ingresso del materiale all’uscita del prodotto, lungo tutto il processo produttivo: le opportunità possono essere significative”.



E a un sindaco?

“Sono notevoli le possibilità per rendere efficienti gli edifici pubblici e introdurre la mobilità elettrica anche per i Comuni di piccole dimensioni. Per esempio attraverso lo strumento del project financing. Nel medio termine, infatti, lo spazio urbano sarà fondamentale. Le città devono reinventarsi diventando più resilienti, più rigenerative e più smart”.



Nel 2017 è stato premiato come Manager Utility dell’anno e da poco ha ricevuto un riconoscimento dalla Camera di Commercio di Udine e Pordenone. In cosa pensa essersi distinto?

“Premesso che sono due riconoscimenti di diverso tipo e che non amo molto parlare di me, penso che chi ha deciso di conferirli abbia voluto riconoscermi la grande dedizione al lavoro e il valore etico che metto nella gestione manageriale”.



Quando si confronta con interlocutori esteri, che immagine percepisce del nostro Paese in questo momento?

“C’è un problema dentro l’altro. L’Europa è vista come un insieme di Paesi poco coesi e dal percorso di sviluppo lento. E dentro questo contesto c’è l’Italia, che zoppica soprattutto per coerenza. Tutto questo rende l’interlocuzione con gli investitori stranieri molto complicata”.



A lei è chiara l’attuale politica energetica dell’Italia?

“Chiara, ma non chiarissima. C’è consapevolezza sull’obbiettivo finale, ma non del percorso per raggiungerlo. Spesso siamo in ritardo rispetto ad altri Paesi e così cerchiamo una scorciatoia, magari mettendo in campo politiche di incentivazione che dopo alcuni anni interrompiamo, penalizzando l’attenzione degli interessati. La questione di fondo, però, è un’altra: non ha più senso parlare di politica energetica”.



Cosa intende dire…?

“Si parla di politica energetica da una parte e, poi, di quella ambientale, mentre oggi sono diventate la stessa cosa. Serve un unico piano organico di sviluppo sostenibile del Paese”.



Cosa pensa quando nel fine settimana torna a Udine?

“Che siamo fortunati. Mia moglie è di Novara e assieme ai nostri tre figli all’inizio abbiamo abitato per dieci anni a Milano. Poi, dodici anni fa, abbiamo fatto una scelta consapevole e convinta: crescere la nostra famiglia a Udine perché qui c’è un’alta qualità della vita”.