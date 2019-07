La friulana Eps al Palio di Siena

Eps Italia di Tavagnacco ha avuto l’onore di fornire al Comune di Siena i nuovi cancelli di sicurezza per garantire adeguate uscite d’emergenza al pubblico di Piazza del Campo, durante lo svolgimento del Palio. L’installazione dei varchi è stata collaudata il 2 luglio con il Palio della Madonna di Provenzano e sarà replicata nel Palio della Madonna dell’Assunta del 16 agosto.

La collaborazione tra Eps Italia e la Giunta senese è conseguenza di un progetto sperimentale avviato nel 2018 con l’Università di Roma La Sapienza, nell’ambito di uno studio per la messa in sicurezza degli spettatori e degli addetti durante lo svolgimento del Palio. L’esperienza ha messo in evidenza ancora una volta come Eps Italia si relazioni bene con le amministrazioni pubbliche, fornendo servizi e prodotti non solo nell’ambito dei grandi eventi, ma anche assecondando le esigenze peculiari di contesti urbanistici e storici, come Siena, Venezia e Udine.

Il Palio di Siena è l’emblema di una sfida raccolta e portata a termine. Sono stati progettati, costruiti e installati cinque varchi in alluminio posizionati all’interno della 'conchiglia' di Piazza del Campo. Hanno la funzione di contenere la pressione degli spettatori e possono essere aperti rapidamente, consentendo l’esodo della folla in tempi rapidi in caso di emergenza o panico.

In gergo chiamati “varchi d’esodo”, sono strutture in profili di alluminio, saldate e assemblate, contenenti due porte di contenimento e azionate manualmente da steward appositamente istruiti. Oltre agli aspetti prettamente strutturali e funzionali, le strutture dovevano adattarsi alle diverse e accentuate pendenze della pavimentazione della piazza. Inoltre, requisito tutt’altro che secondario, integrarsi in modo armonico all’estetica delle recinzioni storiche e lignee che contornano la pista dei cavalli e al colore della pavimentazione e del tufo della pista. Un mix di requisiti che solo operando sui dettagli e la qualità di tutte le fasi del progetto, ha condotto questa esperienza a soddisfare appieno le richieste, eliminando perplessità e diffidenze di una cittadinanza estremamente attenta ed esigente, come quella senese.