La friulana Gazèl apre al Palmanova Outlet Village

La friulana Gazèl sceglie il Palmanova Outlet Village per il suo primo concept store. Gazèl, azienda che produce, progetta e commercializza accessori e abbigliamento, è nata a Udine all'interno di un loft di tre piani, progettato dall'architetto Luigi Montalbano, sapientemente ristrutturato dell'ex area industriale, negli spazi dell'ex Bertoli. L’azienda friulana, fondata nel 2001 da Alessandra Verona, con gli articoli della sua collezione viene distribuita in tutta Italia in oltre 350 punti vendita, a cui si aggiungono diversi rivenditori nel resto del mondo (a Londra, Lugano, Parigi, Bordeaux, Saint Tropez, Atene, Madrid e Tokio). «Per noi si tratta del primo monobrand in Italia – spiega l’imprenditrice Alessandra Verona, titolare del brand – fatta eccezione per lo spaccio aziendale che si trova presso la nostra sede che è stato inaugurato nel 2016. Partire dal Friuli Venezia Giulia, più precisamente dal Palmanova Outlet Village, è per noi dare continuità alla nostra visione imprenditoriale per poi trasferirla oltre il confine». In Gazèl, che significa “bella ragazza” in lingua nordafricana, l’imprenditrice ha voluto coinugare le due anime ai suoi anni di esperienza come buyer: un passato da danzatrice e un'attitudine al viaggio di ricerca. Le collezioni Gazèl consentono di creare un total look coordinato ed eclettico. Il fil rouge che contraddistingue tutti i prodotti Gazèl è certamente l'attenzione alla qualità e al dettaglio, che rispecchia il concetto di sartorialità tipico del Made in Italy, a cui si aggiunge un design di ispirazione internazionale, con capi e accessori che parlano di viaggi verso terre lontane, da scegliere e indossare come ricordi di esperienze vissute “altrove”. Gazèl si rivolge a una donna raffinata e curiosa, attenta non solo al marchio ma anche allo stile e alla propria identità. Esprimono grande soddisfazione per questa nuova apertura tutta made in Friuli Venezia Giulia il direttore del Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande, e la marketing manager Giada Marangone: «Proporre un’offerta di qualità, ecclettiva e all’avanguardia per la nostra clientela è per noi davvero importante; in questo caso ancora di più perché Gazèl è nata nella splendida regione che ci ospita e ha saputo proporsi sui mercati internazionali con personalità e distintività».