La geografia dell’azzardo. Gli strani record di Monrupino

Si gioca tanto, in Friuli Venezia Giulia, ma si vince poco. Si gioca tanto: un miliardo e 376 milioni di euro in un anno. Come dire: 1.238 euro a testa, neonati e centenari compresi. O anche: 103 euro al mese per ciascuno di noi, sempre neonati e centenari compresi.

E le vincite? Molto, molto più basse: in tutto, un miliardo e 42 milioni.

Cosa vuol dire? Che ogni anno, in Friuli Venezia Giulia, va in fumo qualcosa come 334 milioni di euro. Una cifra enorme, pari a quasi il 10 per cento dell’intera spesa regionale per la sanità; o anche il 40% di quanto spendono le famiglie per curarsi.

Una voragine! Descritta fin nei minimi dettagli dal “Libro Blu” dell’Agenzia Dogane e Monopoli, relativo al 1997, che assegna anche alcuni strani record.

Come quelli di Monrupino. Nel piccolo comune del Carso triestino, ognuno degli 881 abitanti spende oltre diecimila euro all’anno in giochi d’azzardo, quasi nove volte la media regionale. Il minuscolo borgo è al secondo posto fra tutti i comuni italiani per la spesa al Superenalotto e, addirittura, al primo posto assoluto per la spesa all’Eurojackpot.

Una febbre da cavallo per l’azzardo? Non proprio. A spiegare i record di Monrupino è l’autoporto di Fernetti, che si trova nel suo territorio comunale, con le centinaia di autisti di Tir che affollano i bar e le sale slot del paese e spendono, spendono, forse anche solo per ingannare le lunghe attese.

Per il resto, la geografia dell’azzardo del Friuli Venezia Giulia vede in testa la provincia di Gorizia, con 1.568 euro all’anno pro capite, all’ottavo posto fra tutte le province italiane. Ci sono poi la provincia di Trieste, con 1.361 euro a testa, quella di Pordenone con 1.221 euro, e in coda quella di Udine, con 1.087 euro.