La morte di Elisio potrebbe salvare gli orsi sloveni

Che fine hanno fatto gli orsi che vivono in Friuli in questi giorni di neve e temperature rigide? Sono in letargo e gli esperti faunisti del Parco Prealpi Giulie e dell’Università di Udine li sorvegliano da lontano, con discrezione, tramite gli impulsi inviati dal radiocollare che indossano.

Vediamo dove sono finiti: l’orso Francesco dorme dentro a una caverna ed è andato in letargo il 19 novembre. "Presto, a dire la verità", spiega Stefano Filacorda dell’ateneo friulano. "Lo scorso autunno, infatti, i boschi sono stati particolarmente generosi in termini di cibo. Francesco, quindi, ha fato il pieno, ha mangiato molto e si è ingrassato a sufficienza per andare in letargo in autunno. Adesso dorme, tra Preone e Socchieve".

L’orso Mirtillo, invece, di due anni più giovane, ha iniziato il suo sonno invernale nei primi giorni di dicembre. Riposa in un riparo semi aperto sul versante sloveno del monte Canin, lungo la valle dell’Isonzo. Un terzo orso, senza radio collare, è in letargo, infine, tra Moggio Udinese e Paularo.

A quando il risveglio? Molto dipenderà dalla neve e dalle temperature: se il clima sarà mite, gli orsi potranno aprire gli occhi tra 15, 20 giorni. In caso di freddo prolungato, invece, i tempi si dilatano, al massimo fino a metà marzo.

In attesa del risveglio c’è da dire che la caccia all’orso in Slovenia è stata sospesa dopo un ricorso avanzato da un’associazione animalista. Nella nuova Repubblica, dove questo grande mammifero supera i 900 esemplari, molti dei quali femmine, il blocco venatorio potrebbe essere definitivo.

La decisione, seguita da contro-ricorsi, è storica, ma sta già creando non poche tensioni tra gli agricoltori e gli allevatori sloveni, minacciati dai danni che gli orsi causano a colture e allevamenti.

A morire sotto i colpi di un fucile di un cacciatore, proprio in Slovenia, è stato un orso tra quelli monitorati in Friuli, Elisio, lo scorso 6 dicembre. È allora che si sono mosse, raggiungendo il loro obiettivo, le associazioni ambientaliste d’oltre confine.