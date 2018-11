La Polfer incontra i ragazzi del Civiform

Continuano gli incontri nelle scuole della nostra Regione nell’ambito progetto denominato Train…to be cool, ideato nel 2014 dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero, che ad oggi ha coinvolto più di 10 mila studenti della nostra Regione.





La scorsa settimana gli operatori della Polizia di Stato, in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria di Trieste, hanno incontrato gli studenti delle classi prime dell’Istituto Professionale Civiform di Cividale del Friuli.





Grazie alle tematiche affrontate, gli operatori di Polizia hanno trasmesso agli studenti l’importanza del rispetto delle regole non solo in ambito ferroviario, ma anche nella vita quotidiana insistendo sulle conseguenze che le loro azioni, quando potenzialmente dannose, potrebbero avere sulla propria ed altrui incolumità. E’ sta richiamata l’attenzione dei ragazzi anche sulle conseguenze legali cui potrebbero andare incontro, assieme alle loro famiglie, derivanti da sempre possibili violazioni di norme e regole che tutti siamo chiamati a rispettare e che, talvolta, si infrangono a mero scopo dimostrativo e senza avere la coscienza esatta della gravità dell’atto che si va a compiere.





Gli studenti, che hanno dimostrato notevole interesse per la materia trattata, hanno interagito con gli operatori in modo attivo ponendo domande e sollevando curiosità; diversi ragazzi hanno voluto raccontare le proprie esperienze personali, esprimendo il loro apprezzamento e il loro entusiasmo per queste occasioni di confronto con la Polizia di Stato. E’ evidente che scoprire che gli agenti, prima di essere i tutori dell’ordine, sono esseri umani come loro, ha un effetto positivo sulle modalità d’accoglienza del messaggio che si vuole trasmettere. Il contatto umano vale molto di più di mille cartelli di divieto.





Visto l’interesse registrato, l’iniziativa presso il Civiform, che da alcuni anni partecipa al progetto, verrà riproposta con molta probabilità anche nella sede di Trieste, in cui sono già in programma, nei prossimi giorni, incontri in alcune scuole secondarie di primo grado.