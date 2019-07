La Polizia di Stato 'in posa' per l'Unicef

Il calendario della Polizia di Stato per l’anno 2020 sarà realizzato dal fotografo Paolo Pellegrin, vincitore di 10 edizioni del World Press Photo. Pellegrin, tra i migliori fotografi e videomaker al mondo, e membro effettivo di Magnum Photos dal 2005, attraverso la fotografia rappresenterà l’attività operativa delle donne e degli uomini della Polizia di Stato impegnati nel loro quotidiano servizio. Il costo del calendario è di 8 euro per la versione da parete, e 6 euro per la versione da tavolo.

Il ricavato della vendita sarà destinato al Comitato Italiano per l’Unicef, che finanzierà il progetto connesso alla celebrazione del “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Anche quest’anno il Comitato italiano per l’Unicef donerà una quota del ricavato delle vendite del calendario al Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato.

Lo scorso anno il ricavato della vendita dei calendari della Polizia di Stato ha permesso di devolvere 176.949 euro al progetto “Yemen” dell’Unicef. Il calendario potrà essere prenotato, al costo di: 8 euro calendario in versione da parete - 6 euro per quella da tavolo, entro lunedì 23 settembre 2019, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Pordenone, piazzale Palatucci, (dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni feriali - telefono 0434/238502) esibendo copia della ricevuta di versamento effettuata sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Unicef Comitato Italiano”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2020 per il progetto Unicef “Trentesimo anniversario delle Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Per informazioni contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico telefono 0434/238502.