La Regione porta la fibra ottica a Sappada

La Regione porta la fibra ottica anche a Sappada. Infatti, la giunta Fedriga ha appena deliberato per il comune dolomitico rientrato in Friuli l’investimento di 1 milione di euro per dotare di connessione internet veloce le principali sedi istituzionali presenti sul suo territorio. Oltre al municipio, cioè, le scuole, l’ufficio turistico, il palazzetto dello sport, l’ambulatorio medico e anche i vigili del fuoco, il museo etnografico e quello della grande guerra. Si prevede inoltre il collegamento del centro biathlon di Forni Avoltri sito lungo il tracciato della rete e probabile sede di alcune prove previste dal programma delle Olimpiadi invernali dei giovani (Eyof) del 2023. I nuovi cavi che saranno posati avranno una lunghezza complessiva di oltre 13 chilometri. L’intervento, che richiederà tre anni tra progettazione e realizzazione, è inserito nel programma regionale Ermes.