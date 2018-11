L'Anpi di Udine organizza, per venerdì 30 novembre alle ore 20.30 presso l'ex Caserma Osoppo in via Brigata Re, 29, un incontro intitolato "Un giorno in più del fascismo - La Resistenza degli scout".

Nel 1928 Mussolini dichiara soppresso lo scoutismo, ma alcuni scout di Milano e Monza decidono di continuare le attività clandestinamente, promettendo di resistere “un giorno in più” del fascismo. Quella delle Aquile Randagie è la storia di una Resistenza durata 16 anni, 11 mesi e 5 giorni, una testimonianza di coraggio e fedeltà all’ideale che desta ammirazione e interroga sulla libertà. Nel 1943 le Aquile Randagie contribuirono a fondare l’OSCAR, un’organizzazione che portò in salvo oltre 2.000 persone perseguitate dal regime, aiutandole a espatriare in Svizzera.



Introdurrà la serata Antonella Lestani, Presidente della sezione Anpi "Città di Udine", mentre Anica Casetta e Alessandro Giardina, Responsabili regionali AGESCI FVG, porteranno un indirizzo di saluto.



Gli interventi saranno a cura di Emanuele Locatelli ,Capo scout, esperto di Aquile Randagie e curatore di diverse pubblicazioni in materia, e Lucio Costantini, Capo scout, psicologo-psicoterapeuta e collaboratore del periodico dell'AGESCI Scout Avventura

Il coordinamento dell'iniziativa sarà affidato ad Alessio Vicario, Vice Presidente della sezione Anpi "Città di Udine" e Responsabile del Centro Documentazione Scout FVG.



Collaborano all'evento l'AGESCI Friuli Venezia Giulia e il Centro Documentazione Scout FVG.