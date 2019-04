La Sagra di Pasqua di Ragogna festeggia 76 anni

La Sagra di Pasqua compie 76 anni. Dal lontano 1943 la frazione di Pignano ospita i tradizionali festeggiamenti, che anche quest’anno si svolgeranno nel weekend pasquale e saranno organizzati dall’Associazione Amici Pignano. Numerose e variegate le attività in programma, che rendono l’appuntamento adatto ai grandi e ai più piccoli. I festeggiamenti prenderanno il via sabato 20 aprile. Alle ore 14.30 ci sarà l’8° raduno dei Panda 4x4 e il giro turistico tra le strade sterrate del Friuli Collinare. Sempre nel pomeriggio ci sarà anche l’occasione per assistere a una dimostrazione volo di droni. Alle 20.30 serata “Nottemagika” con la musica a 360° con DJ ROBY, che agli amanti dell’attività fisica, con la 2° camminata notturna Amici Pignano organizzata dal gruppo “quelli della notte” di Ragogna. La domenica di Pasqua inizierà alle ore 9.30 con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale, a cui seguirà aperitivo. Il pomeriggio si riprenderà con il consueto torneo di briscola a 4 coppie ed a seguire esibizione di ballo Country con il gruppo “Country kete passa”; alle 20.00 serata danzante con Alvio & Elena. Molto ricca anche la giornata di Pasquetta, a partire dalle 9.15 con il 13° raduno per auto, moto e vespa d’epoca, alla scoperta di un itinerario tra le vie del Friuli. Sempre in mattinata la Santa Messa del Lunedì dell’Angelo sarà accompagnata dal coro “Vôs di Vilegnove”. Alle 12.00 spazio all’animazione per i bambini, a cui seguiranno nel pomeriggio i giochi popolari e la camminata storico-naturalistica per i sentieri di Ragogna. In serata musicabaret e animazione con i Francofabrica, che alle 19.00 condurranno anche l’estrazione della Lotteria. I festeggiamenti si concluderanno in compagnia dell’orchestra Le Sensazioni. L’evento, patrocinato dal Comune di Ragogna, vedrà all’opera più di 40 volontari di tutte le età, di Ragogna e non solo, che si occuperanno sia della buona riuscita di tutte le attività in programma che della produzione di specialità gastronomiche culinarie, tradizionali e…speciali! La manifestazione sarà attrezzata anche in caso di maltempo, con tendone coperto e riscaldato, che da quest’anno sarà ancora più ampio. Per il programma visitate il sito www.amicipignano.it. Per qualsiasi informazione e per la prenotazione dei tavoli per i pranzi e le cene chiamate il numero 333 485 6265.