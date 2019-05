La Scuola Mosaicisti del Friuli al Salone del Libro

E’ proprio in questo spazio che giovedì 9 interverranno il Presidente della Scuola Mosaicisti Stefano Lovison e il Direttore Gian Piero Brovedani, presentando “Mosaici in Friuli Venezia Giulia” una guida catalogo alle opere musive presenti sul territorio regionale ed in particolare alla Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli, a Spilimbergo.

”Siamo felici di essere presenti a Torino per partecipare a questa prestigiosa manifestazione internazionale” afferma il Presidente della Lovison, mentre il Direttore Brovedani esprime tutta la sua “soddisfazione per l’opportunità concessa alla Scuola Mosaicisti di far conoscere ad un nuovo pubblico un’arte che rende la nostra realtà unica al mondo ed il cui impegno principale è quello di formare ogni anno giovani mosaicisti, provenienti da tutti i continenti.”