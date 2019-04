La Società Filologica presenta il nuovo sito internet

La Società Filologica Friulana presenta al pubblico il nuovo sito internet istituzionale www.filologicafriulana.it, rinnovato sia nella veste grafica sia nei contenuti. L’incontro di presentazione si terrà in occasione delle iniziative per la Festa della Patria del Friuli, venerdì 5 aprile alle 17.30 a Palazzo Mantica, sede della Società, in via Manin 18 a Udine. Interverranno il Presidente della Società Federico Vicario, il segretario Pier Giorgio Sclippa e Mauro Bettuzzi di CG Soluzioni Informatiche.

Attivo nelle versioni in lingua italiana e friulana, il sito permette di conoscere ogni aspetto della vita associativa, con la possibilità anche di rinnovare direttamente l’iscrizione alla Società compilando l’apposito modulo in linea. Rende inoltre disponibili i verbali di tutti gli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio Generale e Comitato Direttivo), oltre a tutte le informazioni istituzionali previste dalla normativa vigente. Il restyling ha inoltre permesso di favorire la consultabilità del sito da parte degli utenti in modalità “responsive”, per la corretta navigazione anche da dispositivi mobili.

Il sito offre una vetrina delle attività della Società, dagli eventi (incontri, conferenze, convegni, presentazioni editoriali, premi e concorsi) ai corsi di lingua friulana, dalle attività e cataloghi della Biblioteca sociale alle molteplici iniziative per le scuole e per gli insegnanti, realizzati grazie all’attività del centro Docuscuele. Ma è anche uno strumento innovativo di consultazione e ricerca, grazie alla possibilità di accesso ai preziosi fondi della Società: il fondo fotografico Ugo Pellis, che raccoglie le fotografie scattate dal noto linguista nel corso delle indagini condotte per l’Atlante Linguistico Italiano dal 1925 al 1942, il fondo delle cartoline storiche risalenti ai primi decenni del Novecento, i fondi bibliografici (biblioteca e fondi speciali) e – novità assoluta rispetto alla versione precedente – della catalogazione del patrimonio artistico di Palazzo Mantica, con le schede descrittive dei tesori che la prestigiosa sede accoglie.

"In occasione del Centenario della nostra Società Filologica, fondata nel 2019 – dichiara Vicario – siamo lieti di regalare ai nostri soci e a tutti i cultori di cose friulane questo rinnovato strumento on-line, un contenitore che rispecchia la ricchezza del nostro Sodalizio e della moltitudine delle nostre attività". Uno strumento facile, intuitivo e ricco di immagini, dove ognuno può fare le proprie ricerche, con anche la possibilità di scaricare direttamente i documenti di interesse.

"L’invito – continua Vicario – è ad iscriversi tramite il sito alla nostra newsletter periodica, per ricevere aggiornamenti sui prossimi, importanti appuntamenti, dagli eventi della Settimana della cultura friulana che si terrà per la VI edizione dal 9 al 19 maggio, alle iniziative in programma sul territorio per celebrare il Centenario, nel prossimo autunno".