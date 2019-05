Laboratori per bambini su Leonardo da Vinci

Per coinvolgere anche i bambini nel progetto Leonardo 4.0, sabato 4 maggio l'Immaginario Scientifico organizza al Tiare Shopping di Villesse (GO) dei laboratori ludo-didattici su Leonardo da Vinci, in cui fare esperimenti e attività ispirati alle idee e alle opere del grande genio del Rinascimento. I laboratori si svolgono alle ore 16.00 e alle 17.30, nello spazio Tiare Meeting. Sono gratuiti, con iscrizione sul posto.



I piccoli curiosi, da 5 a 10 anni, avranno modo di creare e sperimentare, facendo diverse esperienze per conoscere meglio alcune delle idee e delle invenzioni di Leonardo: dal volo alla scrittura inversa, dalle costruzioni più geniali alle intuizioni scientifiche, i bambini potranno immergersi in modo divertente nelle mille sfaccettature di quest'uomo vissuto 500 anni fa, che indagava curiosamente il mondo proprio attraverso l'esperienza.



I laboratori rientrano nel progetto “Leonardo 4.0”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e sono a corredo della mostra-spettacolo “Leonardo 4.0. Dall'osservazione al pensiero scientifico”, installazione evocativa ed emozionale realizzata dalla digital agency Ikon, in cui i disegni di Leonardo prendono vita sullo straordinario ledwall della Piazza Maravee del Tiare Shopping di Villesse. La mostra-spettacolo, della durata di 10 minuti, è visibile fino al 10 giugno, ogni giorno alle ore 13.00, alle 16.00, e alle 19.00.



Il progetto 4.0 è realizzato dall'Immaginario Scientifico, in collaborazione con Tiare Shopping, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Comune di Trieste, Comune di Pordenone e Comune di Tavagnacco.



La mostra, in versione ridotta, verrà riproposta nelle sedi regionali dell'Immaginario Scientifico: il 5 maggio sarà inaugurata a Pordenone e a Tavagnacco, il 12 maggio a Trieste. In ognuno dei centri sono previsti anche laboratori per famiglie e notti al museo.



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.leonardoquattropuntozero.it