Laboratorio per famiglie su Leonardo da Vinci

Scoprire Leonardo da Vinci usando le mani e costruendo curiose macchine a lui ispirate: è l'obiettivo del laboratorio per famiglie “Leonardo 4.0”, in programma domenica 9 giugno all'Immaginario Didattico – Mulino di Adegliacco (UD).



Alle ore 16.00, adulti e bambini (da 8 anni in su) avranno modo di passare del tempo assieme, utilizzando manualità e creatività: riuniti attorno a un tavolo, avranno occasione di progettare e realizzare delle semplici macchine ispirate a Leonardo da Vinci, utlizzando la metodologia del “tinkering”: questo è un modo per esplorare la scienza messo a punto all'Exploratorium di San Francisco, che letteralmente significa “smanettare” o assemblare liberamente materiali. A loro disposizione ci saranno infatti materiali colorati e divertenti, e strumenti pratici e utili.



Il costo dei laboratori è di € 7,00 a partecipante, con iscrizioni tramite form online su www.immaginarioscientifico.it



Nella stessa giornata, dalle 15.00 alle 18.00, sarà possibile vedere gratuitamente la mostra “Leonardo 4.0: dall'osservazione al pensiero scientifico”. È un'istallazione evocativa ed emozionale, adattamento della mostra-spettacolo realizzata dalla digital agency Ikon per il Tiare Shopping di Villesse (dove sarà visibile fino al 10 giugno, ogni giorno alle 13.00, alle 16.00 e alle 19.00).



È incentrata sui disegni di Leonardo, che prendono vita per raccontare il personaggio e il suo modo di indagare il mondo: attraverso l’esperienza. Evoca infatti vividamente un viaggio virtuale nei processi immaginativi dell’artista mentre riflette sui fenomeni naturali: la sequenza di immagini, accompagnate da musiche emozionanti, illustra in modo insolito e ingegnoso come si risolve un problema, sia esso costruttivo, anatomico, prospettico o meccanico.



L'ingresso alla mostra è gratuito e non necessita di prenotazione.



Le attività rientrano nel progetto Leonardo 4.0, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che lo ha ritenuto la seconda migliore proposta sul bando dedicato. Il progetto è curato dall'Immaginario Scientifico, in collaborazione con Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, il Comune di Trieste, il Comune di Tavagnacco, il Comune di Pordenone e il Tiare Shopping.



Maggiori informazioni: www.leonardoquattropuntozero.it e www.immaginarioscientifico.it