Lago di Cornino: rinnovata la tradizione del Natale subacqueo

Una limpida serata invernale e un numeroso pubblico hanno fatto da cornice al Natale subacqueo, l'evento che da 45 anni viene organizzato dalla Friulana Subacquei in collaborazione con le amministrazioni comunali di Forgaria nel Friuli e Trasaghis al lago di Cornino. Prima della Santa Messa, celebrata da don Ennio Gobbatto, un rappresentante della Friulana Subacquei ha illustrato le fasi propedeutiche al momento dell'emersione del Bambin Gesù, già posizionato sui fondali del lago e in attesa di essere accompagnato in superficie dal decano della manifestazione, Ledi Vidussi.

Il parroco, nella sua omelia, ha richiamato i valori dell'accoglienza e della famiglia, idealmente rappresentati dalla culla. E' stata la volta, poi, degli interventi delle autorità intervenute: il sindaco Marco Chiapolino, originario della frazione di Cornino e per la prima volta presente all'evento in veste di primo cittadino, accompagnato dal vicesindaco Luigino Ingrassi e dall'assessore - già sindaco - Pierluigi Molinaro, nel suo intervento ha ringraziato la Friulana Subacquei "per offrirci uno spettacolo unico in tutta la Region,e nonché tutti i volontari della Protezione civile, le associazioni e gli alpini".

Ha portato il saluto della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Alpini il presidente Dante Soravito De Franceschi che, dopo aver ringraziato per il gradito invito, ha ricordato l'impegno degli alpini in tutti i momenti di aggregazione dove ci sia la necessità di portare un contributo concreto e fattivo alla comunità. Il Presidente del Consiglio Regionale, Piero Mauro Zanin, si è complimentato per la suggestiva iniziativa e la grande caparbietà della Friulana Subacquei e di tutte le amministrazioni comunali che in questi anni hanno fatto in modo che la Natività sul lago di Cornino sia diventata un appuntamento ormai conosciuto in tutta la regione.

La consegna da parte del sindaco Chiapolino di una ceramica raffigurante lo stemma comunale al Presidente Zanin, al Presidente dell'Ana provinciale Soravito De Franceschi, al rappresentante della Friulana Subacquei e al parroco don Ennio ha concluso il momento istituzionale di questa 45esima edizione del Natale Subacqueo. Il silenzio e il buio tutto attorno al lago hanno poi catturato la scena, facendo in modo che l'attenzione del pubblico convenuto si spostasse al centro del lago dove pian piano le nuove statuine hanno iniziato il loro cammino verso la Natività, nell'attesa che il Bambin Gesù emergesse dal fondo del lago e venisse posizionato nella culla attorniato da una magia di colori e suoni, momento reso ancor più coinvolgente dal caloroso augurio di Buon Natale da parte dei subacquei.

Il presepe subacqueo sarà visitabile fino al giorno dell'Epifania compreso.