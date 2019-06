Lavorare con i robot, un corso all'Ires

Iscrizioni aperte fino al 24 giugno per il corso gratuito e intensivo in partenza a Udine a settembre per imparare a gestire e programmare sistemi robotizzati e automatizzati.

Sempre più diffuso infatti anche nelle aziende regionali l'uso di cobot, ossia di robot collaborativi che operano congiuntamente agli uomini nelle isole di lavoro o nelle catene di produzione del comparto dell'elettronica e della metalmeccanica.

Il corso di 80 ore sarà realizzato da settembre a novembre nelle sedi dell’Ires e dell'Ipsia Ceconi di Udine. Prevede il rilascio di un attestato di frequenza finale ed è cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del Por. Per info e iscrizioni tel. 0432/505479 www.iresfvg.org info@iresfvg.org.