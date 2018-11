Lavori socialmente utili a Udine

Il Comune di Udine ha promosso due progetti finalizzati all’impiego di persone con disabilità in attività realizzate attraverso le iniziative di pubblica utilità nel settore del riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo. Saranno assunti complessivamente sette soggetti beneficiari che saranno destinati ai Servizi Sociali e ai Civici Musei e Biblioteche.

Per realizzare il progetto il Comune di Udine si avvale di “Soggetti Attuatori” in possesso di particolari requisiti:

1. Cooperative sociali di tipo b) di cui all’art.3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 iscritte nella sezione sub b) dell’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) o che abbiano almeno una unità locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. siano strutturate a livello organizzativo per sostenere l’inserimento lavorativo nell’ambito dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità;

3. assicurino ai destinatari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro;

4. prevedano nell’oggetto sociale attività di inserimento lavorativo o attività che rientrano nel settore d’intervento di riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo.

Le Cooperative di tipo b) vengono individuate dal soggetto proponente a seguito di avviso pubblico, improntato su criteri di selezione che tengono conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Per la realizzazione dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità, le cooperative assumono i beneficiari con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a 180 giorni e provvedono all’assegnazione di un tutor che può seguire da uno a tre lavoratori.

Il Comune ha pubblicato due distinti avvisi pubblici per l’individuazione delle cooperative che realizzeranno i progetti. Tali avvisi scadranno il prossimo 12 novembre. Le cooperative devono inoltrare la domanda di partecipazione utilizzando la modulistica presente sul sito dell’UTI (http://www.friulicentrale.utifvg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/dettaglio-concorso?Id=4601).

Per la realizzazione dei due progetti il Comune eroga al soggetto attuatore dei contributi totalmente finanziati dalla Regione che coprono i costi del lavoro (beneficiari e tutor) e una quota di spese generali/amministrative a forfait.