Lavori utili a Buttrio, riaperto il bando per la biblioteca

E’ stato riaperto il bando “Borse Lavoro Giovani 2019” relativo al progetto “Biblioteca” rivolto ai residenti di età compresa tra i 16 e i 29 anni, studenti o giovani in attesa di prima occupazione. Entro il 15 luglio gli interessati possono fare domanda per partecipare alle due borse lavoro attivate dal Comune nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019, con l’obiettivo di favorire le occasioni di crescita e di aggregazione e la promozione del benessere giovanile. L’impegno prevede attività di back office, controllo e redazione di elenchi del materiale acquisito, timbratura, etichettatura, copertinatura, riordino scaffali e il supporto all’ufficio cultura per adempimenti SIAE e manifestazioni culturali e turistiche.



Il modulo va presentato entro il 15 luglio 2019 all’Ufficio Protocollo comunale (dal lunedì al venerdì 9-12:30), oppure tramite fax 0432/673490 o via mail protocollo@comune.buttrio.ud.it. La borsa lavoro sarà attivata anche in presenza di una sola domanda; se la richiesta di partecipazione all’iniziativa fosse superiore al numero di posti disponibili, si procederà alla selezione attribuendo punteggi di valutazione in base al curriculum e alle esperienze lavorative (ancora meglio se inerenti al progetto). Il colloquio si terrà il 17 luglio alle ore 15.30 presso la sede municipale. L’amministrazione comunale comunicherà l’esito delle assegnazioni dei progetti e relativi periodi entro venerdì 19 luglio mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line sul sito comunale www.comune.buttrio.ud.it. Il borsista dovrà garantire la disponibilità all’incarico per l’intero periodo previsto dal progetto. Il modulo di adesione è disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Buttrio (dal lunedì al venerdì 9-12.30), o scaricabile dal sito web comunale www.comune.buttrio.ud.it. Informazioni: Ufficio Segreteria – Valentina Meroi o Gabriella Morgutti, tel. 0432/636.112.



Prosegue intanto la borsa già attivata “Lavori esterni per manutenzioni e verde pubblico”: otto ragazzi, tra luglio e agosto (100 ore a testa), taglieranno siepi, dipingeranno staccionate del parco giochi, eseguiranno piccoli interventi di riparazioni. Due volontari pensionati si alternano ogni settimana per dirigere la “squadra”, introducendo gradualmente i ragazzi nel mondo del lavoro.