Lavoro e famiglia: sei storie di mamme

La donna non è solo mamma, è anche mamma, e contemporaneamente impiegata, commessa, medico, o avvocato. Qualsiasi sia la professione, conciliare lavoro e famiglia è un’impresa. Abbiamo raccolto le testimonianze di alcune mamme-lavoratrici che, per sopravvivere, garantire il benessere dei propri bambini e non rinunciare alla carriera o, semplicemente, allo stipendio, hanno trovato una soluzione.



Il negozio come asilo

Carla (i nomi sono tutti di fantasia per rispetto della privacy) gestisce con la famiglia un negozio in centro a Udine e dopo la maternità non ha mai smesso di lavorare. “Fin dai primi mesi ho preferito portare mia figlia Gaia al lavoro con me, piuttosto che lasciarla al nido o con una baby sitter. Pagare questo servizio per me sarebbe stato impensabile. Un nido, ovviamente privato perché per Isee non rientro nella fascia ‘protetta’, sarebbe costato anche 400 euro al mese per mezza giornata. Non volevo nemmeno lasciarla a una sconosciuta. Meglio portarla in negozio, che essendo di proprietà, è stato, un po’ alla volta, riempito di giochi. Adesso la bambina compirà tre anni e finalmente potrà andare alla scuola dell’infanzia. Non averla tutto il giorno ‘tra i piedi’ mi mancherà, ma sicuramente starà meglio insieme agli altri bambini”.



Tra toga e biberon

Per Federica, avvocato di Udine, l’asilo nido, fin dai primi mesi, è stata una scelta obbligata per il primo figlio, ma, nata una bambina, il sentimento è cambiato.

“Sei anni fa, quando è nato Matteo, ero più giovane e, dopo la laurea, pensavo alla carriera. Volevo raggiungere obiettivi precisi senza aspettare. Oggi, separarmi da Sofia mi costerebbe troppo. Il titolare dello studio è mio padre, nonno quasi paziente, che mi ha concesso di portare con me la bambina, almeno mezza giornata. Io sono tornata al lavoro prima, continuerò a lavorare da casa, ma Sofia starà sempre con me. Di certo è una fortuna che non capita a tutte le mie colleghe. Difficile fare una riunione, o accogliere un cliente, mentre la piccola piange. Un po’ è merito del fatto che il nonno è il capo, un po’ degli altri colleghi, tutti mamme o papà. Si può dire che siamo nella stessa barca”.



Sogni ridimensionati

Ha dovuto abbandonare ogni velleità di carriera Lorenza di Gorizia. “Sognavo di diventare magistrato -, ma quando è nato Francesco mi sono resa conto che non ce l’avrei fatta. Studiare per superare gli esami mi sarebbe costata troppa fatica e non riuscivo più a concentrarmi. Così, ho accettato di curare gli interessi di un’azienda e, quando il bambino è cresciuto, sono tornata in tribunale. Non volevo buttare via la laurea. E’ stata una decisione difficile e pensando a quanto ho studiato fin dal liceo, un po’ mi dispiace. Ma ha vinto la voglia di fare la mamma e di avere più tempo per mio figlio”.



Prima il lavoro

Non ha voluto rinunciare alla carriera Simona, commercialista con studio a Pordenone. “Clara è nata quando avevo già 40 anni. E’ stata un imprevisto, al quale, però, non ho voluto rinunciare. Non mi sono fatta mancare nulla, però: baby sitter, nido, asilo, scuola anche sabato mattina e dopo scuola lunghi, anzi lunghissimi. E più di qualche volta è la baby sitter che va a prendere la bambina e me la porta in studio. Io lavoro anche fino alle 21. Amo il mio lavoro e mia figlia è comunque ben accudita. Per fortuna, il papà la porta in piscina due volte alla settimana. Il tempo che le dedichiamo è poco, ma di qualità. E così crescerà più forte e indipendente”.



Nonno sitter

Alessia gestisce col marito un panificio a Pordenone. Lei fa la commessa, il marito il pane. Orari inconciliabili con la vita di un bambino.

“Tommaso resta all’asilo anche il pomeriggio. Il sabato, che è la giornata in cui siamo più occupati, sta col nonno. Suo papà lavora di notte e di giorno dorme. E’ sempre a casa, sl contrario dei papà che lavorano lontano e tornano solo il fine settimana, ma è come se non ci fosse. Tommaso deve giocare in silenzio, o guardare la televisione a basso volume, per non disturbarlo. Tra due anni andrà in prima elementare e io sto già cercando una scuola aperta dal lunedì al sabato”.



Strade separate

Quando i bambini diventano due, se sono tre si parla già di famiglia numerosa, le vacanze estive, problema per tutti i genitori che lavorano, si trasformano in un vero incubo. I centri estivi pubblici sono aperti ai piccoli dai 3 ai 6 anni o ai bambini dai 6 agli undici: diversi e separati. Impossibile ‘sistemare’ nello stesso centro il primogenito insieme al fratellino. Sono i genitori che devono fare le corse da un centro all’altro, come già fanno tutto l’anno, per portare i bambini uno all’asilo e l’altro a scuola. Per non impazzire, almeno in estate, la soluzione è optare per l’offerta dei privati, come ha dovuto fare Chiara, impiegata di Udine.

“Avrei tanto voluto che mio figlio frequentasse un centro estivo coi suoi compagni di classe, ma non potevo portare lui da una parte e la sorellina da un’altra. Così ho dovuto cercare una soluzione unica per tutti. Ovviamente, pagando di più. Ma è questione di sopravvivenza”.