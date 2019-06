Le donne che hanno fatto la storia

In arrivo una settimana ricca di eventi per la mostra Femmes 1900 La donna Art Nouveau in corso in Galleria Bertoia, tra incontri con artisti, visite animate, percorsi in mostra e serate speciali dedicate a donne che hanno fatto la storia. E sarà presente anche un ospite speciale: Andrea Speziali, golden boy del Liberty in Italia, artista e promotore dei più importanti eventi dedicati al Liberty in Italia.



Venerdì 28 giugno alle 19, sarà lui a moderare l’"Incontro con l'artista Elio Pastore con la presentazione del catalogo della mostra itinerante "Sguardi. Il Novecento rivisitato nel segno di Elio Pastore". Elio Pastore è un artista contemporaneo che guarda alla Belle Époque con ammirazione riuscendo poi a imprimere nelle sue opere i canoni principali dell'atmosfera di fine Ottocento e primi Novecento. Martedì 2 luglio alle 20.30 si potrà visita la mostra con una speciale visita animata, ovvero una visita guidata arricchita da attori professionisti che faranno rivivere le donne ritratte nelle opere. Verranno reinterpretate la divina Sarah Bernhardt, la bellissima Cleo de Merode, la drammatica Eleonora Duse e molte altre.



Mercoledì 3 luglio ritroveremo Andrea Speziali protagonista con la presentazione della sua monografia sulle 100 porte Art Nouveau più belle al mondo”: un volume d'arte ricco di fotografie che raccontano un aspetto dell'affascinate corrente artistica di fine '800 e primi '900 sul tema dei portali tra Italia, Francia, Inghilterra, Spagna e Germania. Quasi un tour internazionale per scoprire le porte Art Nouveau più belle tra soggetti nuovi e inediti. Giovedì 4 luglio alle 20.30 percorso in mostra con interventi musicali al pianoforte e passi di danza a cura di Maria Marzullo dedicato alle Femmes Fatales: Sarah Bernhardt, Loie Fuller, Cleo de Merode – Percorso tra le opere che riconducono alle tre protagoniste. venerdì 5 luglio alle 21 sotto la Loggia del municipio Valerio Marchi racconterà “L’incredibile storia di Nellie Bly (1864-1922) giornalista d’assalto e di cuore” con letture di Alessandra Pergolese.