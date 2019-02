Dopo il successo dell’esordio tornano i workshop del progetto “Empowerment al femminile in Carnia” a cura della cooperativa per l'innovazione e la formazione professionale Cramars e promosso dall’UTI della Carnia. Sono aperte fino a lunedì 25 febbraio le iscrizioni al secondo e doppio appuntamento laboratoriale “Le donne nei luoghi delle decisioni”, che si terrà mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio a Tolmezzo. Iscrizione e partecipazione sono gratuite e aperte a tutti. Il progetto “Percorsi di carriera e genere: Empowerment virtuoso in Carnia e Alto Friuli” ha ufficialmente preso il via i primi di gennaio per avviare un percorso virtuoso legato all’occupazione delle donne, attraverso la sensibilizzazione del sistema sulla valorizzazione delle differenze di genere.



Il primo dei due incontri in programma si terrà mercoledì 27 febbraio, dalle 17.30 alle 21.30, a cura della professoressa Roberta Nunin dell’Università di Trieste, Consigliera regionale di parità, e affronterà il tema dell’importanza del saper fare massa critica al femminile per essere decisive nei luoghi delle decisioni. L’incontro successivo sarà giovedì 28 febbraio quando, a partire dalle 20, la giornalista ed esperta di pari opportunità, Clelia Del Ponte, modererà gli interventi di quattro testimoni d’eccezione che racconteranno le loro esperienze: Orietta Antonini, presidente della Cooperativa Itaca e vicepresidente nazionale di Legacoop, Barbara Comparetti, presidente dell’ordine forense di Tolmezzo e membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Friuli, Anna Gregorio, astrofisica associata all'Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Trieste e all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e Roberta Pinzano, direttrice del reparto di ostetricia e ginecologia San Vito di Spilimbergo.



Gli incontri, completamente gratuiti e indirizzati a donne e aziende del territorio, si terranno al Centro Servizi Museali di via della Vittoria 4, a Tolmezzo.

Chiunque desideri iscriversi o ricevere ulteriori informazioni può inviare una e-mail a: annalisabonfiglioli@coopcramars.it, oppure vistare il sito www.coopcramars.it, la pagina Facebook @empowermentcarnia, o telefonare allo 0433 41943.