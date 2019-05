Le regole dell’arte: in Fvg un centinaio di restauratori

'A regola d’arte: ovvero le regole dell’arte. La figura del restauratore alla luce del Regolamento Appalti pubblici – decreto 154/2017 – e del costituendo Albo dei restauratori': è questo il tema del convegno che si terrà sabato 11 maggio, dalle 9.30, al Salone d’onore del Municipio di Palmanova, per iniziativa di Confartigianato Restauro Fvg, il gruppo delle aziende artigiane presieduto da Renato Portolan.

"Dopo 40 anni di battaglie sta per essere definitivamente creato un Albo dei restauratori", afferma Portolan, sottolineando come il traguardo in Friuli Venezia Giulia abbia un significato particolare, poiché giunge nei giorni in cui si ricorda il 43° del sisma del ’76. "Una tragedia da cui scaturì una straordinaria azione di recupero e di restauro dei beni culturali – sottolinea Portolan – e a seguito di quell’evento fu creata anche la Scuola di restauro di Villa Manin".

In Friuli Venezia Giulia, evidenzia il presidente, "saranno circa un centinaio i restauratori che, in virtù delle credenziali già in loro possesso, potranno subito iscriversi all’Albo. Per gli altri si aprirà la possibilità di sostenere un esame per l’iscrizione, con modalità che saranno decise dal Ministero competente".

Al convegno previste le relazioni di Vincenzo Basiglio, presidente nazionale Confartigianato Restauro, su 'Il ruolo di Confartigianato Restauro nel costituendo Albo dei restauratori';

Marzi Albasini, responsabile Federazione edilizia appalti Confartigianato imprese Trento, su 'Decreto 22 agosto 154/2017 – Nuova disciplina appalti pubblici di beni culturali e relativi requisiti d’accesso'; Roberto Borgogno, vicepresidente Confartigianato Trento, su 'La convenzione Faro e l’anno europeo del patrimonio culturale. Esiti e prospettive della salvaguardia dei beni culturali proposti dall’Europa'.

Interverranno: Tiziana Gibelli, assessore regionale alla Cultura; Simonetta Bonomi, Soprintendente per l’Archeologia, le belle arti e il paesaggio Fvg; Francesco Krecic, in rappresentanza della Federazione regionale degli Ordini architetti Ppc del Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento sarà coordinato dal presidente Portolan. La chiusura dei lavori è prevista per le 12.30.