Le sfide presenti e future dell’Its Malignani

Mercoledì 17 luglio, alle 11, a palazzo Torriani, si terrà una conferenza stampa di presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Superiore (ITS) Malignani di Udine per il biennio 2019-2021.

Nel corso dell’incontro, promosso da Confindustria Udine e Mits Udine, si parlerà anche dell’evoluzione del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle concrete opportunità di inserimento qualificato per i giovani in settori emergenti. Sarà inoltre fornito un aggiornamento dei dati relativi al numero e alla percentuale dei ragazzi formati dal Mits Udine che riescono a trovare un’occupazione nell’arco di dodici mesi e dei risultati ottenuti dagli studenti che hanno appena conseguito il diploma.

Interverranno alla conferenza stampa la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, la direttrice della Fondazione Mits Udine, Ester Iannis, e la vice presidente della Fondazione MITS nonché vice presidente di Danieli Academy, Paola Perabò. Nell’occasione saranno presenti, in qualità di testimonial, anche rappresentanti di alcune delle aziende del territorio coinvolte direttamente nei percorsi formativi (Beantech, Danieli, Danieli Automation, Gruppo Pittini) e studenti che racconteranno, avendola sperimentata in prima persona sul campo, la validità e l’efficacia dei percorsi di alta formazione tecnico specialistica del Mits di Udine.

L’incontro costituirà dunque un’occasione per riflettere sulle competenze che rendono possibile accedere ai nuovi profili in azienda e su quali percorsi formativi preparano a tali ruoli. Infine, saranno anche fornite anticipazioni su alcune novità che saranno introdotte nel prossimo ciclo di lezioni.

Attualmente sono aperte le iscrizioni a 6 corsi: 3 per Meccatronici, 1 per Manutentori Aeronautici, 1 per Agro-meccanici e 1 per Agro-alimentare.