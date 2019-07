Legno da schianto protagonista a Sappada

Mercoledì 10 luglio a Sappada il legno da schianto sarà protagonista dell’incontro nel quale saranno illustrate le nuove proposte di creazioni di design realizzate con il legno proveniente dagli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia dell’autunno scorso.

Interverranno alla presentazione alcuni tra i fautori della rinascita, sotto varie forme, del post disastro ambientale e, tra questi il progetto Filiera Legno con Nicoletta Ermacora, l’amministrazione comunale locale, il presidente dei boschi carnici Luigi Cacitti, il presidente di Aibo Agostino Michelin, Giant Trees Foundation che ha sensibilizzato l’opinione pubblica sull’immane tragedia ambientale e messo a punto un progetto di ricerca e di intervento.

Ma saranno presenti anche l’ideatore del pane prodotto con la farina ricavata dalla corteccia degli alberi schiantati, lo chef Stefano Basello. Si parlerà dell’iniziativa dei campioni di Sappada per il rilancio della località turistica che, conferma il Consorzio turistico locale, ha saputo far fronte con immediata prontezza al disagio creatosi, senza lamentare ripercussioni in termini di presenze turistiche.

L’evento è organizzato da InnovaFvg con il contributo della Banca di Cividale in collaborazione con il Comune di Sappada, il Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, Filiera del Legno Fvg, l’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali regionali, Ois Fvg e con la Baita Mondschein.