Il percorso verso SUNS EUROPE 2018 passa per l'Università di Udine. Il 22 novembre, con inizio alle 10.00, il Digital Storytelling Lab dell'Ateneo friulano (Palazzo Caiselli, Vicolo Florio 2/b, Udine) ospita LENGHIS EUROPE in spiete di / waiting for / aspettando SUNS EUROPE, incontro formativo e divulgativo dedicato ai diversi aspetti della tutela delle minoranze a livello continentale, tra promozione della diversità culturale, riconoscimento e garanzia dei diritti linguistici, coesione sociale, sostenibilità economica e espressioni creative.



Ciascun argomento sarà oggetto di una specifca presentazione e i vari interventi saranno accompagnati da assaggi multimediali di creatività nelle lingue di minoranza. La mattinata sarà introdotta da Marco Stolfo, dottore di ricerca in Storia del federalismo e dell'unità europea, che si occuperà di minoranze, diritti, tutela e opportunità tra Friuli ed Europa. Seguirà l'intervento di Melissa Colussi, che illustrerà alcuni contenuti della tesi, con cui ha recentemente concluso il Master Euroculture, soffermandosi in particolare su comunicazione, giornalismo di prossimità e cittadinanza europea, a partire dall'esperienza di Radio Onde Furlane. Francesca Battistutta, che ha studiato comunicazione d'impresa ed è collaboratrice dell'emittente, parlerà di lingue di minoranza, comunicazione, creatività, identità e promozione del territorio. Un'altra diplomata del Master Euroculture, organizzato dal'Università di Udine in rete con altri atenei d'Europa, Asia e Americhe, Ariana Lugaj, presenterà il caso della produzione audiovisiva in lingua gallese, esempio virtuoso di come si possano unire in maniera positiva diritto alla lingua, creatività ed economia. Leo Virgili, direttore artistico di SUNS EUROPE, descriverà il festival europeo delle arti nelle lingue minorizzate come luogo di incontro di espressioni ed esperienze creative e comunità linguistiche per l'Europa unita nella diversità.



LENGHIS EUROPE in spiete di / waiting for / aspettando SUNS EUROPE nasce dalla collaborazione tra la cooperativa Informazione Friulana e diverse strutture dell'Università, quali il CIRF (Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli), il DISG (Dipartimento di Scienze giuridiche), il DIUM (Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale), il progetto MuMuCEI (Multilingualism Multicultural Citizenship and European Integration) e il già citato Digital Storytelling Lab.

La partecipazione all'iniziativa è libera e gratuita, compatibilmente con la capienza del Digital Storytelling Lab.