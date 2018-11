Leonardo se maschio, Sofia se femmina

Leonardo se maschio e Sofia se femmina. Sono questi i nomi più frequenti dati ai nuovi nati nel 2017 in Friuli-Venezia Giulia. Il dato emerge dall’indagine periodica dell’Istat sulla natalità. A livello nazionale risulta sempre Sofia primeggiare nel caso di fiochi rosa, mentre per quelli azzurri è Francesco il nome più quotato.

Dietro questa notizia di costume, sotto l’aspetto statistico si conferma il problema dello scarso indice di natalità nella nostra regione, che da alcuni anni interessa non soltanto i cittadini italiani, ma anche quelli stranieri. La media di figli per donna nel 2017 è stato di 1,31, rispettivamente 1,19 per le italiane e 2,01 per le straniere. L’età media dei genitori di bambini nati l’anno scorso è di 32,8 per le madri e di 35,5 per i padri.