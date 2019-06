LiberEtà del Fvg, al via i corsi estivi

Da quando sono stati attivati, i corsi estivi dell’Università delle LiberEtà del Fvg sono una granazia per quanti non vanno in ferie e passano l’estate in città. Come succede ormai da diversi anni, infatti, la maggior parte dei corsi hanno registrato un boom di iscrizioni. Questi quelli già iniziati con i relativi numeri: i quattro corsi di Ginnastica body sculpt avanzato sono esauriti ma c’è la possibilità di essere messi in lista d’attesa, così come per i Balli caraibici special in coppia, Balli di gruppo, Cucina a tavola con le verdure, Cucina finger food, Inglese per viaggiare.

Rimangono ancora posti disponibili per i seguenti corsi già avviati: Yoga, respiro e rilassamento, Balli caraibici base in coppia, balli di gruppo, esercizi per stare bene, Flamenco, Francese per viaggiare, Ginnastica di mantenimento, Ginnastica posturale, Il tè storia di una bevanda millenaria, Intarsio del legno, Laboratorio di lettura/scrittura creativa: era una notte estiva, buia e tempestosa, Make up: belle dopo gli anta!, Pilates, Taii chi kung e yi quan in giardino, Yoga hatha.

Ci sono però ancora corsi in programmazione tra luglio e settembre: Cucina: a tavola con le verdure a settembre, Make up: belle dopo gli anta! (asettembre), M’illumino d’immenso: camminare poetando tra i sentieri attorno a Udine (dal 24/6), Flamenco a settembre, Spagnolo per viaggiare (dal 4 luglio). A settembre ci sono anche i Pre-corsi di lingua, per un ripasso di inglese e tedesco in vista dei corsi annuali e il corso Avvicinamento al vino 1, sempre molto apprezzato.