Lignano, oltre 11mila persone alla The Color Run

Il meteo avverso non ha impedito a Lignano Pineta lo svolgimento della seconda tappa di The Color Run. In 11.269 infatti si sono dati appuntamento in piazza Marcello D’Olivo per correre, tra il lungomare Alberto Kechler e la spiaggia, questa quarta edizione di una delle fun race più amate al mondo.

La 5 km non competitiva, organizzata in Italia da RCS Sports & Events con RCS Active Team, si riconferma nella località friulana un grande successo. Un evento estremamente apprezzato da tanti appassionati che è riuscito anche in un sabato estivo piovoso a entusiasmare il pubblico di ogni età e ogni provenienza. Una vera festa tutta ispirata all’amore, come indica il suo mood LOVE che dal 9 giugno sta caratterizzando questo Tour 2019.

Sul palco, con un’atmosfera scaldata da tanti ospiti e dalla musica scelta da Radio Italia (radio partner di questa edizione), la speaker ufficiale Chiara Giorgianni insieme a Luca Della Porta e Mauro Dell’Olio con DJ Stefano Fisico, hanno coinvolto i tantissimi partecipanti animando per tutto il pomeriggio l’atmosfera al Color Village. A esibirsi sul palco i Balaklava, il duo Dystilla con il singolo Mojito e Imarchiati che hanno suonato con travolgente energia. Ai nastri di partenza anche Sarah Pessot, vincitrice del titolo regionale Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2019 (e di quello nazionale di Miss Mondo Talent 2019), che ha scelto di correre nella sua regione.