Lignano, tutto pronto per The Color Run

Manca pochissimo al ritorno, per il quarto anno consecutivo, di The Color Run, la cinque chilometri non competitiva più colorata del pianeta organizzata, in Italia, da Rcs Sports & Events / Rcs Active Team. La località friulana, che proprio quest’anno festeggia i 60 anni da quando è diventata Comune, ospiterà sabato 27 luglio la seconda tappa del circuito, presente in oltre 200 città di 50 Paesi diversi e che ha coinvolto, dal suo debutto nel 2011, oltre 6 milioni di persone.

A Pineta, in piazza Marcello D’Olivo, sarà allestito il Color Village vero centro nevralgico della manifestazione; sarà aperto dalle 15 fino alle 23 circa. Punto di riferimento per tutti i partecipanti, sul palco del Village si susseguiranno numerosissime attività di intrattenimento, prima e dopo la corsa, accompagnate dalla musica selezionata da Radio Italia, l’emittente ufficiale del #LoveTour.

Non mancheranno gli attesissimi color blast, i lanci di colore dal palco verso il pubblico con effetti fluo, a partire dal tramonto per un’atmosfera ancora più emozionante e coinvolgente.

Presente alla tappa anche la friulana Sarah Pessot, vincitrice del titolo regionale di Miss Mondo Fvg 2019 e di quello nazionale di Miss Mondo Talent 2019. La 16enne, originaria di Brugnera, in provincia di Pordenone, è una grande amante dello sport e, per molti anni, si è dedicata alla ginnastica artistica e all’atletica. Le partenze, come di consueto scaglionate, inizieranno dal lungomare Alberto Kechler alle 18.30. Lungo il percorso saranno posizionati punti dai diversi colori, un punto schiuma, un punto bolle e non mancherà il suggestivo passaggio in spiaggia che permetterà ai color runner di percorrere un tratto della corsa sulla sabbia prima di arrivare al traguardo.

SERVIZIO URBANO SPECIALE. In occasione dell’evento, Saf potenzia il servizio delle linee A1 e A2 urbana di Lignano. Le corse del servizio navetta effettueranno fermate nei principali parcheggi: Luna Blu, Parkint, Stadio, Luna Park, Parco Zoo con orari diversi (vedi allegato). I passeggeri devono essere muniti di titolo di viaggio (biglietto urbano Lignano); è possibile acquistarli in biglietteria a 1,30 euro o direttamente a bordo (2 euro).

Per informazioni e iscrizioni, consultare il sito www.thecolorrun.it