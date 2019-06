Lignano e Grado in onda su Mediaset e ospiti a Radio Deejay

L’offerta turistica della regione Friuli Venezia Giulia approda ancora una volta sui canali mediatici nazionali. Questa settimana la promozione di Grado e Lignano Sabbiadoro passerà sulle reti Mediaset e sull’emittente radiofonica di Radio Deejay.



Fino al 15 giugno andranno in onda, all’interno dello spazio meteo cinema delle reti Mediaset, 40 spot promozionali dedicati all’offerta turistica di Grado. Le 30 cartoline video, da 30 secondi l'una, e i 10 brand video di dieci secondi saranno posizionati durante gli intervalli dei film in programma sui canali tematici dedicati al cinema Canale 5, Italia1, Rete 4, Iris e Canale 20.



Fino al 16 giugno, durante uno dei programmi più seguiti di Radio Deejay, 'Deejay chiama Italia', il conduttore radiofonico Linus dedicherà cinque spazi da 30 secondi, da lunedì a venerdì, e due spazi da 30 secondi nel week end, all’offerta turistica di Lignano Sabbiadoro come meta ideale per gli amanti dello sport e dei grandi eventi sportivi.



Gli investimenti concordati rientrano fra le attività dei piani di promozione dell’offerta turistica delle due località che PromoTurismoFVG in accordo con gli operatori e i comuni di Grado e di Lignano Sabbiadoro hanno programmato nell’ambito della gestione della parte degli incassi della tassa di soggiorno in carico a PromoTurismoFVG. L'obiettivo, raggiungendo l’ampio numero di utenti delle reti Mediaset e di Radio Deejay, è quello di dare maggiore visibilità alle due destinazioni sul territorio nazionale.