Grazie a un totale di 2.997 punti, la Pro Loco ripescata per il quiz di Telefriuli ‘Lo Sapevo!’ è quella di Lignano Sabbiadoro. Oltre ai ‘like’ ottenuti sulla pagina Facebook del programma, si sono aggiunti quelli del concorso multimediale de Il Friuli, con i voti online e i coupon cartacei. E sono stati proprio i coupon a fare la differenza per la Pro Loco della località balneare: ben 146, che corrispondono a 2.920 punti.

Lignano aveva perso la sfida contro Attimis, ma ora ritornerà in gara per i quarti di finale a “Lo Sapevo!” in diretta su Telefriuli il 19 aprile.