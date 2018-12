Lo slime è scientifico e natalizio all'Immaginario Scientifico di Pordenone

Stress da feste natalizie? Niente di meglio che lavorare con le mani per creare un originale “Christmas Slime”! Domenica 23 dicembre all'Immaginario Scientifico di Pordenone alle ore 15.00 per i bambini da 5 a 10 anni c'è uno speciale laboratorio “Scienziati della domenica”, in cui creare e sperimentare con ingredienti semplici e reperibili anche a casa, per preparare uno slime natalizio, da manipolare e “glitterare” per divertirsi durante le feste! L'iscrizione al laboratorio si effettua online su www.immaginarioscientifico.it



Per l'apertura speciale del 26 dicembre sono invece previste le visite al planetario “Volta celeste anno zero”: ogni ora a partire dalle 15.00 il pubblico di adulti e bambini da 6 anni in su potrà fare un viaggio nel passato, alla scoperta del cielo degli antichi, per capire come lo vedevano e come sono cambiati i pianeti e le stelle in più di 2000 anni. Le iscrizioni si effettuano direttamente sul posto.



In entrambe le giornate il museo sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00 inoltre, nel museo dove la scienza si può toccare e dove la conoscenza è alla portata di tutti, gli “exhibit hands-on” permettono di sperimentare e confrontarsi con i fenomeni naturali. Sarà poi possibile vedere la multivisione Charles Darwin: l'evoluzione di un'idea.



