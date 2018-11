Ludopatie: ogni giocatore brucia 100mila euro

Non è difficile tracciare l’identikit di chi, in Friuli Venezia Giulia, è affetto da ludopatia, la dipendenza da gioco d’azzardo. Maschio, tra i 40 e i 49 anni, fumatore, consumatore di alcolici almeno 4 volte a settimana, in molti casi assume anche sostanze stupefacenti. Tra tutte le possibilità preferisce giocare alle slot machine, che trova al bar sotto casa o in sale specifiche. Nel tempo ha accumulato in media un debito di 100.000 euro, tra mutui con banche e finanziarie, prestiti da amici e familiari, ipoteche e persino affitto e bollette non pagati. Considerando gli aspetti economici, avere un reddito inferiore ai 15.000 euro espone circa il doppio al rischio di sviluppare un comportamento di gioco problematico rispetto alle altre fasce di reddito.



Caratteristiche, queste, che emergono incrociando i dati presentati nel documento “Inquadramento del fenomeno sul gioco d’azzardo patologico in Friuli Venezia Giulia” riferito al 2017 e redatto dall’Osservatorio regionale sulle dipendenze, quelli a disposizione dell’Istituto superiore di sanità che si occupa specificamente di questo problema e l’esperienza dei servizi territoriali.

Presentano alcune peculiarità, inoltre, due categorie specifiche di giocatori: i giovanissimi e gli over 65. L’indagine dell’Istituto superiore di sanità dedicata ai giovani studenti tra i 14 e i 17 anni, per i quali il gioco è vietato, ha rilevato che in Italia sono quasi 700mila invece i ragazzi che giocano. Sono 17enni nel 35% dei casi, con un divario di genere molto marcato e prevalente nei maschi: 4 su 10. Nella media nazionale i casi problematici sono il 3%, ma nella nostra regione non si arriva all’1,8%. Chi gioca si dedica prevalentemente alle lotterie istantanee, alle scommesse sportive anche virtuali e per ultimo alle slot-machine.



Tra le persone più anziane, invece, i giocatori preferiscono le lotterie istantanee e il lotto, frequentano in generale il tabaccaio e il bar (ma anche le sale scommesse e i bingo) e in genere giocano più per il gusto di giocare (40,5%) e che per recuperare il denaro perso.



Sempre il riferimento alla nostra regione, guardando al denaro, si parla di 1.396 euro giocati in media da ogni abitante della nostra regione. I dati del 2016 forniti da Agipro parlano di un miliardo 392 milioni di euro giocanti nell’anno, a fronte di vincite pari a un miliardo e 47 milioni e un saldo negativo di 345 milioni di euro. La sola spesa ‘buttata’ in slot e macchinette è stata di 224 milioni di euro. Il secondo gioco più amato in regione è stato il lotto, seguito dalle lotterie istantanee e gratta e vinci.