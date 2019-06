Mada, il nuovo temporary lab della creatività al femminile

M.A.D.A. sta per Mani Arte Donna Artigianato, acronimo che sintetizza l’obiettivo del temporary lab che aprirà venerdì 7 giugno, alle ore 18, in Largo Boiani 27 a Cividale del Friuli. Uno dei locali da lungo tempo sfitti della Città Ducale prenderà vita e si animerà, dunque, grazie alle creazioni di ben 13 artiste, artigiane e designer del territorio, selezionate e coordinate dall’Associazione culturale “Noi… dell’arte” con il sostegno del Comune di Cividale del Friuli e il contributo del Soroptimist Club cittadino.



A partire dall’opening, M.A.D.A. sarà aperto tutti i giorni: dal martedì alla domenica sia la mattina (10-12.30) che il pomeriggio (15.30-19.30) e il lunedì solo in orario pomeridiano da giugno a settembre. I visitatori troveranno le creazioni di Balloom di Silvia Nonini, Bottoni e non solo di Laura Piani, Crea-azione di Francesca Petricich, Cuatrogatos di Alessandra Spizzo, Gioie di carta di Daniela Taverna, HASU lab design di Monica Missoni, Intagliatrice di Gioia Bocchio, Janecolori di Jana Kullmann, Mandulis di Manuela Chiappo, Micrò di Chiara Lovo, Sezione R di Cristina Regazzo, Storie d’inchiostro di Michela Fedele e Terre di Creta di Camilla Bortolin.



Il programma delle attività del mese di giugno, curato da Noi… dell’arte, è già ricco di appuntamenti. Lunedì 10 e martedì 12 alle ore 18 ci sarà l’occasione, aperta a tutti, di assistere alla presentazione delle attività, in particolare a quelle che coinvolgeranno per tutta l’estate i più piccoli. Il programma entra nel vivo con ben sei workshop: sabato 8 “Pittura su acrilico” con Ilaria Piccinin, domenica 9 stampa libera e serigrafia con Eleonora Spizzamiglio, sabato 15 “Re-fashion con ricamo sashiko” a cura di Monica Missoni, giovedì 20 “La moda a modo mio” con la consulente d’immagine Cinzia Cedi e in collaborazione con l’associazione “Le spille”, sabato 29 “Cesteria, dal cerchio al quadrato” con Nicoletta Birri. Inoltre ogni lunedì ci sarà uno spazio dedicato ai laboratori creativi tematici per i bambini, il martedì il corso di cucito creativo per tutti e il mercoledì Knit & cafè con Cristina Laconi per sferruzzare in compagnia.