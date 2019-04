Maghi, conigli, giochi e dolcetti al Granfiume per Pasqua

In occasione delle festività pasquali, nel pomeriggio di sabato 20 aprile (dalle 16.30 alle 19.30) il Granfiume di Fiume Veneto propone laboratori creativi di decorazione uova pasquali per tutti i bambini e le bambine e uno spettacolo di magia a tema pasquale per grandi e piccini (dalle 17.30 alle 18.20) con la presenza di un famoso mago locale. Inoltre le gallerie verranno animate da due mascotte di Pasqua in costume di conigli pasquali, che regaleranno dolci ai più piccoli e si presteranno a scattare foto insieme alla clientela.