Magnifici Incontri Crui presentail manifesto degli atenei italiani per la sostenibilità

Nell’ambito della manifestazione “Conoscenza in festa”, domani, giovedì 30 maggio a Udine nel palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, in via Gemona 92, studiosi ed esperti provenienti da quasi 100 tra università e centri di ricerca italiani lavoreranno insieme, nel corso della Sessione plenaria dei Magnifici Incontri CRUI, al Manifesto delle Università per la Sostenibilità che la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane consegnerà al governo.



«Il documento verrà proposto come punto di partenza per ripensare e aggiornare le politiche e il ruolo degli atenei per la sostenibilità, in base a un’analisi dello stato dell’arte e tenendo conto dell’urgenza del cambiamento per affrontare le sfide future con una visione sistemica e integrata», spiega il rettore dell’Università di Udine, Alberto De Toni, presidente della Fondazione CRUI.



Domani, la Plenaria inizierà nel Velario (dalle 9 alle 9.15) con gli indirizzi di saluto di Gaetano Manfredi, rettore dell’Università di Napoli Federico II e presidente CRUI, Patrizia Lombardi, presidentessa del Comitato di Coordinamento della RUS, Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile e Prorettrice del Politecnico di Torino. Dalle ore 9.15 alle 9.45, nella stessa sede, il “keynote speech” intitolato “L'innovazione come leva per società Mediterranee sostenibili”, di Angelo Riccaboni, membro dell’Assemblea United Nations Sustainable Development Solutions Network e Chair del Board della Fundacion PRIMA. Dalle 9.45 alle 12.15, sempre nel Velario, la tavola rotonda sul tema “Le Università per la Sostenibilità”, coordinata da Enrico Giovannini, già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, presidente ISTAT e Chief Statistician dell’OCSE, Omar Monestier, direttore del quotidiano Messaggero Veneto di Udine, Patrizia Lombardi, rapporteur e presidentessa del Comitato di Coordinamento della RUS, Francesco Marangon, docente Uniud, rapporteur, Comitato di Coordinamento RUS. Tra gli interventi programmati, quelli di Fabio Pranovi, già presidente del Comitato di Coordinamento della RUS e Delegato del Rettore alla Sostenibilità, Università Ca’ Foscari Venezia.



Dopo il break meridiano, cerimonia di consegna del Premio alla Sostenibilità CRUI 2019 (dalle 12.15 alle 12.30) nel Velario, sul tema della “Sostenibilità inter-generazionale” ad Alessandra Albertini, già direttrice del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia, nota per aver donato ai giovani ricercatori del suo ateneo la propria liquidazione di fine carriera. Il premio verrà consegnato da Gaetano Manfredi, presidente CRUI, Angelo Riccaboni, Patrizia Lombardi, Michele Bugliesi, rettore di Ca’ Foscari Venezia e delegato CRUI alla Sostenibilità, Enrico Giovannini, già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, portavoce Asvis, Omar Monestier.



Tra le 12.30 e le 12.45, nel Velario, l’attesa presentazione del Manifesto “Università per la Sostenibilità”, con Gaetano Manfredi, Michele Bugliesi, Paolo Collini, rettore dell’Università di Trento e delegato CRUI al Bilancio Sociale, Massimo Carpinelli, rettore dell’Università di Sassari, e delegato CRUI alla Cooperazione allo Sviluppo, Luigi Dei, rettore dell’Università di Firenze, delegato CRUI all’Edilizia Universitaria. Conclusioni, sempre nel Valerio, alle ore 13, a cura di Giuseppe Valditara, Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR.