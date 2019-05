Maltempo, dai Borghi più belli un sostegno a Sappada

Il 20 gennaio, gli 11 Borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia – Cordovado, Clauiano, Palmanova, Fagagna, Venzone, Gradisca d’Isonzo, Toppo di Travesio, Poffabro di Frisanco, Polcenigo, Sesto al Reghena e Valvasone Arzene – avevano aperto in via straordinaria chiese, monumenti, luoghi d’arte e mostre, organizzando visite guidate e una raccolta di fondi a favore di Sappada, magnifico borgo dolomitico entrato nell’associazione nell’aprile del 2018 e che, a fine ottobre, è stato duramente colpito dall’eccezionale tempesta di vento e di acqua che ha flagellato anche la Carnia e il Cadore, abbattendo milioni di alberi.

A fare da ciceroni nelle visite guidate gli stessi amministratori comunali che hanno goduto del supporto indispensabile delle locali squadre di Protezione civile. L’iniziativa ha consentito di visitare, oltre che i monumenti più famosi, anche edifici e scorci altrimenti chiusi durante l’anno, palazzi e torri campanarie: per questo motivo ha attirato nei borghi molte centinaia di persone che, ben sensibilizzate, hanno contribuito alla raccolta fondi.

'Uniti per Sappada' ha avuto il sostegno anche della Protezione Civile regionale e ha portato a raccogliere, grazie alla generosità dei partecipanti, ben 12.000 euro, che saranno consegnati al Sindaco di Sappada, Manuel Piller Hoffer, sabato 18 alle 15 alla presenza del vicepresidente Riccardo Riccardi.

Le risorse raccolte saranno destinate a sostegno della costituenda squadra di protezione civile di Sappada Plodn – l’ingresso in Friuli Venezia Giulia della realtà carnica porta in dote anche la necessità di creare il gruppo locale di volontari – che così potrà dotarsi di ulteriori attrezzature.

“La futura costituzione di un Gruppo Comunale della Protezione civile - ha dichiarato Riccardi– sarà un momento oltremodo significativo: all’ampliamento dei confini geografici seguirà l’allargamento della grande famiglia dei volontari che vegliano sull’incolumità delle comunità. La Regione ha già stanziato fondi per una prima dotazione strumentale per il Gruppo. Lo sforzo fatto con Uniti per Sappada-Plodn, è un grande segno di solidarietà e un contributo importante per un ulteriore dotazione di questa futura realtà”.

“Siamo orgogliosi di aver dato vita a questa iniziativa di solidarietà concreta", sono le parole di Markus Maurmair, sindaco di Valvasone Arzene e coordinatore dell’associazione regionale dei Borghi più belli d’Italia, "che ha permesso a numerosi curiosi del territorio di scoprire i nostri borghi e al contempo siamo onorati dalla scelta dell’amministrazione sappadina di utilizzare i fondi raccolti per dar vita al primo nucleo della protezione civile comunale, una risorsa determinante per tutte le amministrazioni comunali nei momenti di difficoltà”.

“Siamo entrati a far parte della Regione a fine 2017 – sottolinea Manuel Piller Hoffer– ma fin da subito abbiamo apprezzato l’organizzazione e la qualità della Protezione civile: era naturale investire i fondi donati proprio in questo ambito fondamentale per la sicurezza delle comunità. L’iniziativa degli altri borghi della regione a nostro favore ci ha fatto capire ancora una volta in più quanto eravamo attesi in Friuli”.

“Ringraziamo anche l’assessore Riccardi – continuano i due sindaci – che ha coordinato i soccorsi nella fase dell’emergenza e gli interventi di ripristino nei mesi successivi in modo da ridurre al minimo i disagi e così ribadendo che il ruolo centrale della montagna friulana, che tanta parte ha nell’immagine e nella bellezza della nostra regione”.